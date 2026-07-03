Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 03 Luglio 2026

Bergamo, puliscono i garage danneggiati dal rogo. Ma vengono multati

IL CASO. Divieto di sosta per due auto e due furgoni degli elettricisti. I residenti: assurdo. Angeloni: «Verifichiamo le circostanze».

Lettura 1 min.
Fabio Conti
Fabio Conti Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo, puliscono i garage danneggiati dal rogo. Ma vengono multati
I due furgoni sanzionati

Come si dice: oltre il danno, la beffa. Anzi, in questo caso, le multe. Quattro, per la precisione, tutte per divieto di sosta. Comminate giovedì 2 luglio dalla polizia ai residenti di via Zambonate che avevano spostato le loro due automobili dai box per consentire un intervento di sistemazione e pulizia dopo l’incendio avvenuto nel pomeriggio di lunedì 29 giugno alla galleria Mazzoleni. Le due vetture sono state multate per divieto di sosta così come i due furgoni degli elettricisti che avevano posteggiato di fronte al passo carrabile degli stessi inquilini che li avevano chiamati.

«Avevamo messo un cartello»

«Avevamo messo sulle auto un cartello spiegando che erano le nostre e che era in corso un attività di sistemazione dei box dopo quanto accaduto, chiedendo comprensione – spiega Carla Zamper, una delle residenti sanzionate – e ci siamo ritrovati queste multe, pure ai mezzi degli elettricisti che erano al lavoro. Mi sembra davvero una situazione paradossale: qui la polizia locale non passa mai e non capisco perché stavolta, invece, siano stati così solerti. La zona è tutt’altro che tranquilla la sera e non vediamo divise in giro, mentre per i divieti di sosta non mancano mai le multe. Soprattutto in questa circostanza e visti i danni che abbiamo già subito dall’incendio sia nella galleria sia nel condominio».

Il Comune: «Verifichiamo»

Sulla vicenda interviene l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni: «Se avessimo saputo come Comune a priori della situazione, avremmo adottato una mini ordinanza rimuovendo temporaneamente i divieti. A ogni modo, ho avviato le verifiche del caso e, se dovesse emergere che le sanzioni sono state comminate senza titolo, interverremo per levarle».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
traffico
Spostamenti, Trasporti quotidiani
Tempo libero
giustizia
Giustizia, Criminalità
Incendio
Disastri, Incidenti
Giacomo Angeloni