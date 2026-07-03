Bergamo, puliscono i garage danneggiati dal rogo. Ma vengono multati

Come si dice: oltre il danno, la beffa. Anzi, in questo caso, le multe. Quattro, per la precisione, tutte per divieto di sosta. Comminate giovedì 2 luglio dalla polizia ai residenti di via Zambonate che avevano spostato le loro due automobili dai box per consentire un intervento di sistemazione e pulizia dopo l’incendio avvenuto nel pomeriggio di lunedì 29 giugno alla galleria Mazzoleni. Le due vetture sono state multate per divieto di sosta così come i due furgoni degli elettricisti che avevano posteggiato di fronte al passo carrabile degli stessi inquilini che li avevano chiamati.

«Avevamo messo un cartello»

«Avevamo messo sulle auto un cartello spiegando che erano le nostre e che era in corso un attività di sistemazione dei box dopo quanto accaduto, chiedendo comprensione – spiega Carla Zamper, una delle residenti sanzionate – e ci siamo ritrovati queste multe, pure ai mezzi degli elettricisti che erano al lavoro. Mi sembra davvero una situazione paradossale: qui la polizia locale non passa mai e non capisco perché stavolta, invece, siano stati così solerti. La zona è tutt’altro che tranquilla la sera e non vediamo divise in giro, mentre per i divieti di sosta non mancano mai le multe. Soprattutto in questa circostanza e visti i danni che abbiamo già subito dall’incendio sia nella galleria sia nel condominio».