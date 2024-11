Bergamo, il quartiere San Tomaso ora ha una palestra sostenibile e «futuristica»

La nuova palestra del quartiere di San Tomaso arriva per sanare una mancanza strutturale. Potrà ospitare un campo da basket e uno da pallavolo secondo i regolamenti delle rispettive federazioni, il pubblico con 84 posti a sedere , percorsi separati tra atleti e pubblico, cioè con un collegamento diretto tra spogliatoi e palestra e ingresso separato per il pubblico che avviene dall’atrio di ingresso.

Il volume più basso ospita l’atrio di ingresso pubblico dotato di area bar e bagni; ingresso separato per atleti; 4 spogliatoi (compresi bagni e docce) per atleti e 2 spogliatoi (compresi bagni e docce) per gli arbitri; un locale per il pronto soccorso e uno per il personale.