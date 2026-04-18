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Cronaca / Bergamo Città Sabato 18 Aprile 2026

Bergamo, riaperta via Statuto e parcheggi solo per residenti

SANTA LUCIA. Completata la vasca di laminazione anti-allagamenti. Via il disco orario, realizzati 23 parcheggi a strisce gialle. Rota: «Impegno mantenuto contro il rischio idraulico».

Diana Noris
Diana Noris

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Bergamo, riaperta via Statuto e parcheggi solo per residenti
Riaperto il tratto di via Statuto davanti alla Guardia di Finanza

Dopo oltre un anno di lavori, la vasca di laminazione in largo Barozzi nel quartiere di Santa Lucia a Bergamo è stata terminata. E via Statuto, chiusa ormai dal dicembre 2024, è stata riaperta con più di una novità: nuovi stalli «gialli», riservati cioè ai residenti, e il ripristino del doppio senso di marcia nel tratto compreso tra via Costituzione e via Grataroli, per snellire il traffico prodotto da chi, da Loreto e Longuelo, vuole raggiungere il centro o le cliniche San Francesco e Castelli.

Passando da largo Barozzi pare che il cantiere, che molto ha impattato sul quartiere, tanto da dover rendere la via Statuto a fondo chiuso, mai sia stato aperto: la vasca di laminazione lunga 75 metri e profonda 7 metri, capace di contenere circa 3.130 metri cubi di acqua, è ipogea, «scavata» sotto l’area dedicata alla sosta davanti all’Accademia della Guardia di Finanza, dove gli stalli a «pettine» da qualche giorno sono riservati ai residenti. La nuova infrastruttura idraulica, in caso di forti precipitazioni, dovrebbe scongiurare gli allagamenti che questa zona ha subito a partire dal 2016 con le prime «bombe d’acqua» in città, fino agli ultimi episodi del settembre 2024.

Il progetto della vasca di laminazione

Bergamo, riaperta via Statuto e parcheggi solo per residenti
Via Dello Statuto riaperta a doppio senso
(Foto di Beppe Bedolis)

Il progetto è innovativo, con un sistema di monitoraggio e telecontrollo che garantirà la gestione in tempo reale del sistema, anche da remoto. Per il suo svuotamento, sono previsti due impianti di sollevamento: uno per pompare le acque di lavaggio verso la rete fognaria di via dello Statuto e l’altro per convogliare le acque meteoriche nella Roggia Curna, attraverso una tubazione dedicata, al termine dell’evento di pioggia. Un’opera da 4 milioni di euro finanziata con fondi statali e realizzata dal Comune, prevista dalla Giunta Gori e compiuta dall’attuale amministrazione.

«I lavori sono terminati, è stata già realizzata la segnaletica orizzontale, manca solo il collaudo idraulico dell’opera, ma questo non impatterà più sulla mobilità e sul quartiere, perché sono operazioni che si svolgeranno “sotto terra” – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota –. È la prima opera idraulica che viene chiusa da questa amministrazione, un impegno preso nell’ambito del programma elettorale che aveva posto tra le priorità l’attenzione sul rischio idraulico».

Bergamo, riaperta via Statuto e parcheggi solo per residenti
I nuovi stalli gialli, 23 parcheggi per i residenti
(Foto di Beppe Bedolis)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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