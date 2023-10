Bergamo, riscaldamenti accesi a pieno regime solo dal 25 ottobre

Le temperature consentite

È quanto stabilisce l’ordinanza pubblicata sul sito del Comune di Bergamo, una disposizione che cerca di far ordine sul tema del riscaldamento privato una volta decaduto il cosiddetto «decreto Cingolani», che aveva disciplinato l’accensione degli impianti nella scorsa stagione termica, gravata dai rincari dei prezzi del gas per via del conflitto tra Russia e Ucraina. Prevista la riduzione delle temperature massime a 17°C (+/- 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; e a 19°C (+/- 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici. Posticipata al 25 ottobre, come detto, l’accensione degli impianti di riscaldamento sino a 14 ore. I riscaldamenti potranno funzionare sino al 15 aprile 2024.