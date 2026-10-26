Bergamo, rubata l’insegna durante i lavori del «Garden». «Ma riapriamo dopo sei anni»

Chi ha rubato l’insegna storica della pizzeria Garden in piazzale Olimpiadi, di fronte alla Curva Nord Pisani? Tra sabato e domenica 25 ottobre ignoti hanno sottratto le enormi lettere che componevano il nome del locale, campeggiando sopra le vetrine. Le stesse erano state smontate il giorno prima per preparare l’attività alla riapertura dopo sei anni di stop.

L’ultima pizza era stata infatti sfornata nel 2020 e l’anno della pandemia aveva costretto i titolari alla chiusura. La pizzeria era stata inaugurata da Silvio e Moira Pellegrini il 6 dicembre del 1986 e un paio di anni fa i tre figli della coppia hanno deciso di riportarla agli antichi splendori con importanti lavori di ristrutturazione che sono in corso da diversi mesi. Le vetrine torneranno ad illuminarsi, insieme alla nuova insegna, intorno ai primi di novembre, anche se l’episodio del furto ha lasciato l’amaro in bocca alla famiglia Pellegrini.

L’ultima pizza era stata infatti sfornata nel 2020 e l’anno della pandemia aveva costretto i titolari alla chiusura «Non capiamo chi possa averla rubata – commentano ancora increduli –. Avevamo smontato le lettere che campeggiavano da 40 anni sopra le vetrine giusto sabato ed erano state nascoste e coperte con un telo nel cortile interno, dove si può accedere solo con la chiave – proseguono i fratelli Pellegrini –. Questa mattina (ieri, ndr) alcuni conoscenti ci hanno chiamato per segnalare che alcune lettere dell’insegna erano state lasciate in una via qui vicino, ma quando siamo arrivati non c’erano più. Alla fine abbiamo perso la parola Garden che campeggiava sopra il locale e che avremmo appeso all’interno della nuova pizzeria. Ci spiace, ma andiamo avanti perché puntiamo ad aprire al pubblico entro i primi di novembre».