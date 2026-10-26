Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Lunedì 26 Ottobre 2026

Bergamo, rubata l’insegna durante i lavori del «Garden». «Ma riapriamo dopo sei anni»

LO STORICO LOCALE. Il ristorante è chiuso dal 2020, restyling quasi terminato. I titolari avevano smontato le lettere poste nel cortile, portate via di notte.

Lettura 1 min.
Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore
Bergamo, rubata l’insegna durante i lavori del «Garden». «Ma riapriamo dopo sei anni»
L’insegna del ristorante Garden è stata rubata

Chi ha rubato l’insegna storica della pizzeria Garden in piazzale Olimpiadi, di fronte alla Curva Nord Pisani? Tra sabato e domenica 25 ottobre ignoti hanno sottratto le enormi lettere che componevano il nome del locale, campeggiando sopra le vetrine. Le stesse erano state smontate il giorno prima per preparare l’attività alla riapertura dopo sei anni di stop.

L’ultima pizza era stata infatti sfornata nel 2020 e l’anno della pandemia aveva costretto i titolari alla chiusura. La pizzeria era stata inaugurata da Silvio e Moira Pellegrini il 6 dicembre del 1986 e un paio di anni fa i tre figli della coppia hanno deciso di riportarla agli antichi splendori con importanti lavori di ristrutturazione che sono in corso da diversi mesi. Le vetrine torneranno ad illuminarsi, insieme alla nuova insegna, intorno ai primi di novembre, anche se l’episodio del furto ha lasciato l’amaro in bocca alla famiglia Pellegrini.

L’ultima pizza era stata infatti sfornata nel 2020 e l’anno della pandemia aveva costretto i titolari alla chiusura

«Non capiamo chi possa averla rubata – commentano ancora increduli –. Avevamo smontato le lettere che campeggiavano da 40 anni sopra le vetrine giusto sabato ed erano state nascoste e coperte con un telo nel cortile interno, dove si può accedere solo con la chiave – proseguono i fratelli Pellegrini –. Questa mattina (ieri, ndr) alcuni conoscenti ci hanno chiamato per segnalare che alcune lettere dell’insegna erano state lasciate in una via qui vicino, ma quando siamo arrivati non c’erano più. Alla fine abbiamo perso la parola Garden che campeggiava sopra il locale e che avremmo appeso all’interno della nuova pizzeria. Ci spiace, ma andiamo avanti perché puntiamo ad aprire al pubblico entro i primi di novembre».

Anche domenica gli operai erano al lavoro per completare la ristrutturazione, mentre il nuovo forno per le pizze è già pronto per essere acceso. «Grazie a questa nuova avventura imprenditoriale trascorrerò più tempo a Bergamo dopo aver vissuto per un periodo in California – aggiunge Valentino Pellegrini, che porterà avanti l’attività insieme ai fratelli Cristian e Giada, oltre al direttore del locale, Giovanni Nicolella –. Non vediamo l’ora di accogliere di nuovo i nostri clienti che troveranno tante belle sorprese, a partire dalla connessione tra la pizzeria e lo stadio con una parete allestita come un prato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Giorgio Lazzari
stadio
Garden