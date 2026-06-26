Bergamo, scippa un’anziana: individuato ad Azzano San Paolo

Non è passata inosservata, nel primo pomeriggio di giovedì 25 giugno nel centro di Azzano San Paolo, la presenza di una pattuglia della Guardia di Finanza e di alcuni finanzieri in borghese che, stando alle testimonianze di qualcuno dei presenti tra piazza IV Novembre e via XXV Aprile – per altro il palazzo municipale affaccia proprio sulla piazza –, hanno verificato i documenti di chi si trovava all’interno e nei pressi di un locale per poi ripartire a sirene spiegate, dopo aver caricato in auto un uomo.

Il furto con strappo in via Corridoni

Nessun arresto, ma secondo quanto è stato possibile apprendere l’uomo identificato dai finanzieri, di origine albanese, si sarebbe reso responsabile di un furto con strappo ai danni di una anziana. Lo scippo (le avrebbe strappato la borsa dalle mani per poi darsi alla fuga) è avvenuto mercoledì 24 giugno in via Corridoni a Bergamo, sotto gli occhi di un finanziere che proprio in quel momento stava passando di lì.

La perquisizione