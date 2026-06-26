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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 26 Giugno 2026

Bergamo, scippa un’anziana: individuato ad Azzano San Paolo

IL FATTO. Giovedì 25 giugno ad Azzano una pattuglia della Guardia di Finanza ha verificato i documenti di un cittadino di origini albanesi, ritenuto responsabile di un furto con strappo avvenuto a Bergamo, in via Corridoni.

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Chiara Balducchi
Chiara Balducchi Redattore
Bergamo, scippa un’anziana: individuato ad Azzano San Paolo
Una pattuglia della Guardia di Finanza ha rintracciato un uomo ritenuto responsabile di uno scippo ai danni di un’anziana

Non è passata inosservata, nel primo pomeriggio di giovedì 25 giugno nel centro di Azzano San Paolo, la presenza di una pattuglia della Guardia di Finanza e di alcuni finanzieri in borghese che, stando alle testimonianze di qualcuno dei presenti tra piazza IV Novembre e via XXV Aprile – per altro il palazzo municipale affaccia proprio sulla piazza –, hanno verificato i documenti di chi si trovava all’interno e nei pressi di un locale per poi ripartire a sirene spiegate, dopo aver caricato in auto un uomo.

Il furto con strappo in via Corridoni

Nessun arresto, ma secondo quanto è stato possibile apprendere l’uomo identificato dai finanzieri, di origine albanese, si sarebbe reso responsabile di un furto con strappo ai danni di una anziana. Lo scippo (le avrebbe strappato la borsa dalle mani per poi darsi alla fuga) è avvenuto mercoledì 24 giugno in via Corridoni a Bergamo, sotto gli occhi di un finanziere che proprio in quel momento stava passando di lì.

La perquisizione

Immediatamente il militare si è lanciato all’inseguimento del ladro, ma dopo un chilometro a piedi e una colluttazione (il finanziere non avrebbe riportato lesioni gravi fortunatamente), l’inseguito è riuscito a fuggire a bordo dell’auto di un probabile complice. Rintracciato nel centro di Azzano San Paolo, giovedì le Fiamme Gialle lo hanno raggiunto per le procedure di identificazione e perquisizione, nell’ambito del lavoro di indagine avviato a seguito dello scippo.

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