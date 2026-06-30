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Cronaca / Bergamo Città Martedì 30 Giugno 2026

Bergamo Shopping Week(end): saldi, negozi e luna park retrò

L’INIZIATIVA. Dal 3 al 5 luglio promozioni nei negozi del centro, spettacoli itineranti e Luna Park Retrò in piazza Matteotti.

Lettura 1 min.
Bergamo Shopping Week(end): saldi, negozi e luna park retrò
Via XX Settembre a Bergamo, sarà il centro cittadino protagonista dal 3 al 5 luglio dell’iniziativa Bergamo Shopping Week(end)

Bergamo

Dal 3 al 5 luglio torna la Bergamo Shopping Week(end), l’iniziativa che accompagna l’avvio dei saldi estivi con promozioni nei negozi del centro, spettacoli e animazione diffusa. La seconda edizione punta a sostenere il commercio di prossimità e a trasformare le vie cittadine in un percorso di shopping e intrattenimento.

Bergamo Shopping Week(end): date e programma

Il cuore dell’evento sarà sabato 4 luglio, dalle 17 alle 22, quando il centro di Bergamo diventerà un palcoscenico a cielo aperto. In piazza Matteotti sarà allestito il luna park retrò, con giochi e attrazioni dal gusto vintage, accompagnati da carretti di zucchero filato, pop corn e gelato.

Bergamo Shopping Week(end): saldi, negozi e luna park retrò
La presentazione in Comune della Bergamo Shopping week(end)

Saldi estivi con spettacoli in centro

Le vie dello shopping saranno attraversate da artisti itineranti e marching band: Prisma Band, Wind & Brass Brothers e The Tamarros animeranno diversi punti del centro. Tra le proposte più suggestive anche il Piano Carillon, performance con pianoforte a coda, ballerina classica e pianista-mimo, in programma lungo via XX Settembre.

Negozi aderenti e omaggi per i clienti

I negozi partecipanti proporranno offerte speciali e iniziative nei propri punti vendita. Per i clienti sono previsti ticket omaggio da utilizzare al Luna Park Retrò: daranno diritto a pop corn, zucchero filato o gelato e a tre tentativi alla Ruota della Fortuna, con la possibilità di ricevere altri premi messi a disposizione dagli esercenti.

Promossa nell’ambito delle Notti Bianche Bergamo, con Comune, Distretto Urbano del Commercio e Bergamo in Centro, la manifestazione vuole rafforzare il legame tra attività economiche, spazi pubblici e comunità, invitando cittadini e visitatori a vivere il centro durante il primo weekend dei saldi.

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