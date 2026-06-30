Bergamo Shopping Week(end): saldi, negozi e luna park retrò

Dal 3 al 5 luglio torna la Bergamo Shopping Week(end), l’iniziativa che accompagna l’avvio dei saldi estivi con promozioni nei negozi del centro, spettacoli e animazione diffusa. La seconda edizione punta a sostenere il commercio di prossimità e a trasformare le vie cittadine in un percorso di shopping e intrattenimento.

Bergamo Shopping Week(end): date e programma

Il cuore dell’evento sarà sabato 4 luglio, dalle 17 alle 22, quando il centro di Bergamo diventerà un palcoscenico a cielo aperto. In piazza Matteotti sarà allestito il luna park retrò, con giochi e attrazioni dal gusto vintage, accompagnati da carretti di zucchero filato, pop corn e gelato.

La presentazione in Comune della Bergamo Shopping week(end)

Saldi estivi con spettacoli in centro

Le vie dello shopping saranno attraversate da artisti itineranti e marching band: Prisma Band, Wind & Brass Brothers e The Tamarros animeranno diversi punti del centro. Tra le proposte più suggestive anche il Piano Carillon, performance con pianoforte a coda, ballerina classica e pianista-mimo, in programma lungo via XX Settembre.

Negozi aderenti e omaggi per i clienti

I negozi partecipanti proporranno offerte speciali e iniziative nei propri punti vendita. Per i clienti sono previsti ticket omaggio da utilizzare al Luna Park Retrò: daranno diritto a pop corn, zucchero filato o gelato e a tre tentativi alla Ruota della Fortuna, con la possibilità di ricevere altri premi messi a disposizione dagli esercenti.