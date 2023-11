Bergamo si sveglia avvolta nella nebbia- Le foto spettacolari da Città Alta

Un risveglio avvolti dalla nebbia per i cittadini del centro di Bergamo mercoledì 15 novembre. Alessandro Tirabosch i è salito in Città Alta e dalle Mura venete ha scattato una splendida foto in cui si vede il mare di nebbia che ricopre la città e in lontananza verso est il sole si alza creando un’alba davvero affascinante.

La nebbia è un fenomeno meteorologico che un tempo era molto diffuso anche in città, ma che oggi è sempre più raro e per questo ci ha sorpreso e affascinato. Come la foto e il video che ci ha mandato Silvia Viscardi .

Meteo per i prossimi giorni

La enbbia stamattina alle 7 sul Sentierone

(Foto di P.A.)

Oggi la pressione torna ad aumentare favorendo un rapido diradamento delle nubi basse e delle nebbie sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Su Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Zero termico nell’intorno di 2200 metri.

Giovedì: l’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi seppur con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; su basse pianure orientali e Prealpi orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Zero termico nell’intorno di 2150 metri.