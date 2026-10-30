Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 30 Ottobre 2026

Bergamo, sorveglianza speciale per un 52enne: braccialetto elettronico dopo il carcere

LA DECISIONE. Il Tribunale accoglie la proposta del Questore per un uomo con precedenti soprattutto in ambito familiare. Divieto di avvicinamento alle persone offese anche dopo la scarcerazione.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo, sorveglianza speciale per un 52enne: braccialetto elettronico dopo il carcere

Bergamo

Sorveglianza speciale, braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento alle persone offese anche dopo la scarcerazione. Sono le misure disposte dal Tribunale, che ha accolto la proposta avanzata dal Questore di Bergamo nei confronti di un 52enne di origine straniera, attualmente detenuto, ritenuto socialmente pericoloso.

L’uomo, già destinatario di un avviso orale e di un foglio di via obbligatorio, è noto alle forze dell’ordine per diversi reati, prevalentemente in ambito familiare, in un contesto segnato anche dall’abuso di alcol.

Sorveglianza speciale, braccialetto e divieto di avvicinamento

Il provvedimento prevede una serie di prescrizioni che resteranno in vigore anche dopo l’uscita dal carcere. Il 52enne non potrà avvicinarsi alle persone offese e il rispetto del divieto sarà controllato attraverso un braccialetto elettronico.

Dovrà inoltre rispettare specifiche fasce orarie per gli spostamenti dall’abitazione, attivarsi nella ricerca di un lavoro e non potrà detenere o portare armi né partecipare a pubbliche riunioni. Prevista anche la partecipazione a un percorso di recupero.

Controlli della Polizia e conseguenze in caso di violazioni

Le forze dell’ordine vigileranno sul rispetto delle prescrizioni. Eventuali violazioni potranno comportare conseguenze penali, fino all’arresto nei casi previsti dalla legge. La misura di prevenzione punta a ridurre il rischio di nuovi reati e tutelare le persone offese, anche dopo la scarcerazione dell’uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Criminalità
Carceri
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità