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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 25 Giugno 2026

Bergamo, spacca il finestrino di un camper e tenta di entrare: arrestato dalla Polizia Locale

L’INTERVENTO. L’episodio lunedì pomeriggio in viale Papa Giovanni XXIII a Bergamo. Decisiva la segnalazione di una cittadina agli agenti: per l’uomo disposto il divieto di dimora a Bergamo e provincia.

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Redazione Web
Redazione Web
Bergamo, spacca il finestrino di un camper e tenta di entrare: arrestato dalla Polizia Locale

Bergamo

Ha infranto il finestrino di un camper in sosta e ha tentato di introdursi all’interno del veicolo, ma è stato notato da una cittadina e poco dopo fermato dalla polizia locale di Bergamo. È successo nel pomeriggio di lunedì 23 giugno in viale Papa Giovanni XXIII, a Bergamo.

In manette è finito un cittadino marocchino nato nel 1996, senza fissa dimora, arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentato furto aggravato. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe preso di mira un camper con targa estera parcheggiato lungo il viale: dopo aver rotto un finestrino, avrebbe cercato di entrare nell’abitacolo.

Utile la segnalazione di una cittadina

A far scattare l’intervento è stata la prontezza di una cittadina che, dopo aver assistito alla scena, ha avvisato una pattuglia della polizia locale presente nelle vicinanze. Gli agenti sono intervenuti rapidamente e hanno rintracciato il presunto autore a breve distanza dal luogo del tentato furto.

Già arrestato un mese fa

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era già stato arrestato dalla polizia locale di Bergamo lo scorso maggio e risultava avere precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Il processo con rito direttissimo si è svolto nella mattinata di martedì 24 giugno. Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto nei confronti dell’arrestato la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune e nella provincia di Bergamo, concedendo contestualmente il nulla osta alla sua espulsione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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