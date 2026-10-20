Bergamo, stop alla svolta a destra in via Simoncini. Autobus di linea nelle corsie e-Brt

Cambiano le regole della circolazione lungo l’asse via San Giorgio–via Simoncini–via Bonomelli , uno dei punti più trafficati di Bergamo. Due nuovi provvedimenti, in vigore rispettivamente da lunedì 26 ottobre e lunedì 2 novembre , puntano a migliorare la viabilità e a favorire il passaggio dei mezzi pubblici.

Le modifiche sono state decise dal Comune dopo il monitoraggio del traffico seguito all’attivazione dell’e-Brt, in una zona già interessata dai cantieri ferroviari e dalla sospensione del collegamento ferroviario Bergamo–Ponte San Pietro .

Via Simoncini, dal 26 ottobre vietata la svolta a destra

L’obiettivo è eliminare le interferenze con la corsia riservata all’e-Brt, migliorare il deflusso dei veicoli e consentire tempi più lunghi di verde semaforico per chi arriva da via San Giovanni Bosco. Per raggiungere quest’ultima strada da via San Giorgio, gli automobilisti potranno utilizzare via Autostrada e via Carnovali, oppure il percorso attraverso via Bonomelli, via Paglia, via Paleocapa e via Quarenghi.