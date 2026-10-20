Bergamo, stop alla svolta a destra in via Simoncini. Autobus di linea nelle corsie e-Brt
LA NOVITÀ. Dal 26 ottobre obbligo di proseguire diritto in via Simoncini. Dal 2 novembre le corsie e-BRT saranno utilizzabili anche dagli autobus di linea e sostitutivi.Lettura 1 min.
Bergamo
Cambiano le regole della circolazione lungo l’asse via San Giorgio–via Simoncini–via Bonomelli, uno dei punti più trafficati di Bergamo. Due nuovi provvedimenti, in vigore rispettivamente da lunedì 26 ottobre e lunedì 2 novembre, puntano a migliorare la viabilità e a favorire il passaggio dei mezzi pubblici.
Le modifiche sono state decise dal Comune dopo il monitoraggio del traffico seguito all’attivazione dell’e-Brt, in una zona già interessata dai cantieri ferroviari e dalla sospensione del collegamento ferroviario Bergamo–Ponte San Pietro.
Via Simoncini, dal 26 ottobre vietata la svolta a destra
La prima novità riguarda l’incrocio tra via Simoncini e via San Giovanni Bosco. Da lunedì 26 ottobre gli automobilisti provenienti da via Simoncini dovranno proseguire obbligatoriamente diritto verso via Bonomelli, senza più poter svoltare a destra in via San Giovanni Bosco.
L’obiettivo è eliminare le interferenze con la corsia riservata all’e-Brt, migliorare il deflusso dei veicoli e consentire tempi più lunghi di verde semaforico per chi arriva da via San Giovanni Bosco. Per raggiungere quest’ultima strada da via San Giorgio, gli automobilisti potranno utilizzare via Autostrada e via Carnovali, oppure il percorso attraverso via Bonomelli, via Paglia, via Paleocapa e via Quarenghi.
Dal 2 novembre le corsie e-Brt aperte anche agli autobus
La seconda modifica scatterà lunedì 2 novembre. Le corsie riservate all’e-Brt lungo via San Giorgio, via Simoncini e via Bonomelli, in direzione di quest’ultima, potranno essere utilizzate anche dagli autobus urbani ed extraurbani di linea e dai bus sostitutivi del servizio ferroviario Bergamo–Ponte San Pietro. La misura punta a liberare spazio sulle corsie ordinarie, migliorando la circolazione delle auto e la regolarità dei collegamenti pubblici. L’accesso resterà vietato agli altri veicoli, per preservare la rapidità e la sicurezza del servizio.
«Non sono interventi risolutivi di tutte le difficoltà, ma misure concrete per migliorare progressivamente la circolazione», spiega Marco Berlanda, assessore comunale alle Politiche della mobilità. Atb Mobilità provvederà all’adeguamento della segnaletica, mentre l’avvio della seconda misura consentirà di completare gli interventi necessari sugli impianti semaforici.
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