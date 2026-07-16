Bergamo, un arresto per spaccio tra piazzale Alpini e la stazione

Il controllo e l’arresto

Durante un servizio di controllo del territorio, mercoledì 15 giugno, gli agenti hanno notato un gruppo di cinque persone, tra le quali c’era un uomo - a bordo di un monopattino elettrico - già noto alle forze dell’ordine. Il soggetto è stato sorpreso mentre cedeva degli stupefacenti a due acquirenti, pronti a consegnargli una banconota da 10 euro. Gli agenti sono intervenuti e lo hanno bloccato, trovandolo in possesso di 20 microdosi termosaldate di cocaina, complessivamente 3,86 grammi, e di 16,8 grammi di hashish. La perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare anche un panetto di hashish da 100 grammi e altri tre frammenti della stessa sostanza per ulteriori 13,7 grammi, oltre che 555 euro in contanti.