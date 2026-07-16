Bergamo, un arresto per spaccio tra piazzale Alpini e la stazione
L’INTERVENTO. Gli agenti della polizia locale lo hanno sorpreso mentre cedeva sostanze stupefacenti a due acquirenti.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Gli agenti della polizia locale di Bergamo hanno arrestato un cittadino senegalese, sorpreso mentre cedeva sostanze stupefacenti a due acquirenti nell’area tra piazzale Alpini e la stazione ferroviaria.
Il controllo e l’arresto
Durante un servizio di controllo del territorio, mercoledì 15 giugno, gli agenti hanno notato un gruppo di cinque persone, tra le quali c’era un uomo - a bordo di un monopattino elettrico - già noto alle forze dell’ordine. Il soggetto è stato sorpreso mentre cedeva degli stupefacenti a due acquirenti, pronti a consegnargli una banconota da 10 euro. Gli agenti sono intervenuti e lo hanno bloccato, trovandolo in possesso di 20 microdosi termosaldate di cocaina, complessivamente 3,86 grammi, e di 16,8 grammi di hashish. La perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare anche un panetto di hashish da 100 grammi e altri tre frammenti della stessa sostanza per ulteriori 13,7 grammi, oltre che 555 euro in contanti.
L’uomo è risultato essere pluripregiudicato, già noto alle forze dell’ordine anche sotto numerosi alias, già arrestato nel 2022 e nel 2025 per episodi di spaccio in via Bono. Per lui sono scattati i domiciliari in attesa della direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto confermando la misura cautelare.
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