Bergamo, via ai lavori al Campo di Marte. Palestra, appalto a fine 2027

Santa Lucia, quartiere a trazione sportiva. Per adesso potrebbe sembrare una provocazione, ma tempo un paio d’anni l’area di città di via Statuto e via Grataroli è destinata a prendere questa forma. La prima «pietra» del processo è stata messa ieri, con l’inizio dei lavori per la riqualificazione del Campo di Marte, dove entro un paio di mesi nasceranno i nuovi impianti sportivi all’aperto – con campetti da pallavolo e basket 3 contro 3, area fitness per l’allenamento a corpo libero e pista d’atletica – realizzati e gestiti da Sport e Salute Spa.

L’iter per la palestra

Ma il percorso proseguirà l’anno prossimo: con la conclusione del cantiere delle Piscine Italcementi, a settembre 2027, e di quello per le strutture sportive del futuro complesso dell’Università in via Statuto – con palestra e piscina –, anch’esso per la fine dell’estate del 2027.

«Si tratta di un’opera completa e soprattutto che rispecchia le richieste della città» Un anno intenso, e che potrebbe vedere sbloccarsi sul finale anche altri lavori, quelli per la nuova palestra di Santa Lucia nell’area camper tra via Statuto e via Grataroli. Il bando per l’aggiudicazione dell’incarico per la progettazione definitiva – al quale la società Ati di Milano ha rinunciato nei mesi scorsi per sopraggiunti carichi di lavoro – è «in via di conclusione», spiega l’assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini. L’iter, insomma, con il nuovo anno prenderà la via della progettazione esecutiva (l’area, privata, dovrà essere intanto sottoposta a procedura di esproprio) ed è verosimile che per la fine del 2027 possa essere affidato l’appalto. Assegnati, e già partiti, invece i lavori per il nuovo «playground» al Campo di Marte.

La convenzione

Un intervento atteso dal quartiere e per il quale il Comune si è aggiudicato un bando da circa 350mila euro («Sport illumina») di Sport e Salute Spa, la società in house del Ministero delle Finanze che finanzia e realizza progetti sociali sul territorio nazionale. Sarà Sport e Salute a gestire il cantiere, ma anche gli stessi impianti sportivi, per una durata di circa 6 anni, secondo la convenzione sottoscritta con il Comune.