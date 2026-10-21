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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 21 Ottobre 2026

Bergamo, via ai lavori al Campo di Marte. Palestra, appalto a fine 2027

LA NOVITÀ. Inaugurato il cantiere di riqualificazione: impianti sportivi pronti entro due mesi. Intervento di circa 350mila euro. Messina: «Spazi fondamentali per la città».

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Lorenzo Catania
Lorenzo Catania

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Bergamo, via ai lavori al Campo di Marte. Palestra, appalto a fine 2027
Il Campo di Marte: partiti i lavori con i sottoservizii

Santa Lucia, quartiere a trazione sportiva. Per adesso potrebbe sembrare una provocazione, ma tempo un paio d’anni l’area di città di via Statuto e via Grataroli è destinata a prendere questa forma. La prima «pietra» del processo è stata messa ieri, con l’inizio dei lavori per la riqualificazione del Campo di Marte, dove entro un paio di mesi nasceranno i nuovi impianti sportivi all’aperto – con campetti da pallavolo e basket 3 contro 3, area fitness per l’allenamento a corpo libero e pista d’atletica – realizzati e gestiti da Sport e Salute Spa.

L’iter per la palestra

Ma il percorso proseguirà l’anno prossimo: con la conclusione del cantiere delle Piscine Italcementi, a settembre 2027, e di quello per le strutture sportive del futuro complesso dell’Università in via Statuto – con palestra e piscina –, anch’esso per la fine dell’estate del 2027.

«Si tratta di un’opera completa e soprattutto che rispecchia le richieste della città»

Un anno intenso, e che potrebbe vedere sbloccarsi sul finale anche altri lavori, quelli per la nuova palestra di Santa Lucia nell’area camper tra via Statuto e via Grataroli. Il bando per l’aggiudicazione dell’incarico per la progettazione definitiva – al quale la società Ati di Milano ha rinunciato nei mesi scorsi per sopraggiunti carichi di lavoro – è «in via di conclusione», spiega l’assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini. L’iter, insomma, con il nuovo anno prenderà la via della progettazione esecutiva (l’area, privata, dovrà essere intanto sottoposta a procedura di esproprio) ed è verosimile che per la fine del 2027 possa essere affidato l’appalto. Assegnati, e già partiti, invece i lavori per il nuovo «playground» al Campo di Marte.

La convenzione

Un intervento atteso dal quartiere e per il quale il Comune si è aggiudicato un bando da circa 350mila euro («Sport illumina») di Sport e Salute Spa, la società in house del Ministero delle Finanze che finanzia e realizza progetti sociali sul territorio nazionale. Sarà Sport e Salute a gestire il cantiere, ma anche gli stessi impianti sportivi, per una durata di circa 6 anni, secondo la convenzione sottoscritta con il Comune.

«L’avvio del cantiere al Campo di Marte è una novità importante per la città, perché verrà riqualificato uno spazio molto bello e nel quale avremo nuovi impianti sportivi all’aperto, che sono sempre più fondamentali e sui quali vogliamo insistere sempre di più nella progettazione degli interventi futuri», commenta Marcella Messina, assessore allo Sport, che sottolinea il valore della collaborazione con la società del Mef: «Sport e Salute gestirà gli spazi e si occuperà delle manutenzioni, e sarà presente con i propri operatori nel campo delle Scienze motorie. Si tratta di un’opera completa e soprattutto che rispecchia le richieste della città».

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