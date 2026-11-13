Bergamo, via Borgo Palazzo più leggera. Ma c’è il nodo sottopasso

Un nuovo ingresso lungo via Rovelli, all’uscita della bretella che porterà direttamente alla Fiera attraverso il nuovo sottopasso ferroviario, che finalmente aprirà (con due anni di ritardo) nel 2027. E dunque meno mezzi pesanti in via Borgo Palazzo. L’ampliamento dell’ortomercato, insieme alla nuova viabilità tra Boccaleone e la Celadina, ridisegnerà la circolazione in uno degli accessi alla città più trafficati, quello da Seriate.

Il nuovo assetto cambierà gli equilibri dei collegamenti tra via Borgo Palazzo, via Rovelli e la zona della Fiera, con una diversa distribuzione dei flussi di traffico e nuovi percorsi di accesso alle attività presenti nell’area. Un intervento che si inserisce in una trasformazione più ampia di questo comparto urbano, dove negli anni si concentreranno anche altri cantieri, infrastrutture e progetti di riqualificazione.

Le ricadute sul traffico

Restando alle ripercussioni che avrà l’ampliamento dell’ortomercato sulla circolazione, crescerà senz’altro il numero dei camion, ma il loro impatto sul traffico, soprattutto nelle ore di punta, dovrebbe essere contenuto. Il progetto punta infatti a spostare su via Rovelli gli ingressi e le uscite dei mezzi pesanti, attraverso il nuovo collegamento a sud, evitando così che debbano transitare da via Borgo Palazzo, come avviene oggi. Un cambiamento che richiederà anche alcuni accorgimenti sulla viabilità circostante. Nell’ambito del progetto di raddrizzamento di via Novelli, per esempio, si sta valutando come intervenire sulla curva di raccordo con via Rovelli, che dovrà essere adeguata per consentire il passaggio di autotreni e autoarticolati senza costringerli a invadere la pista ciclabile o la corsia opposta.

I parcheggi

C’è poi il tema dei parcheggi, con le diverse esigenze tra i giorni feriali e il sabato mattina. Durante la settimana gli spazi interni all’ortomercato sono occupati soprattutto dai camion in attesa delle operazioni di scarico, mentre il sabato mattina vengono utilizzati dai clienti, con circa 500 posti disponibili. A questi si aggiungono i 200 stalli sul fronte di via Borgo Palazzo. Una dotazione che nei momenti di maggiore affluenza si rivela comunque insufficiente, con il risultato che l’area finisce per saturarsi.

Resta da capire quale sarà l’effetto complessivo di tutti questi cambiamenti su via Rovelli Il progetto prevede di aumentare la superficie destinata alla sosta e alle manovre dei mezzi pesanti, con circa 2.200 metri quadrati in più rispetto alla situazione attuale. A questi si aggiungeranno 20mila metri quadrati, che potranno essere utilizzati dai camion durante la settimana e dalle auto dei clienti il sabato. Saranno mantenuti anche i circa 200 posti sul fronte di via Borgo Palazzo, nonostante la riqualificazione dell’area. La prospettiva è quindi di ospitare all’interno del comparto una quota maggiore di veicoli, riducendo la necessità di cercare parcheggio lungo le strade circostanti e limitando così le ricadute sulla viabilità esterna.

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