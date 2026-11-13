Nuovo ortomercato di Bergamo in ritardo: i lavori al via solo tra un anno

Una luce in fondo al tunnel inizia a vedersi, ma l’uscita resta ancora lontana. Per vedere l’avvio dei lavori dell’ampliamento dell’ortomercato ci vorrà un altro anno, poi serviranno 16-17 mesi prima che l’opera sia completata.

Cronoprogramma alla mano, il (quasi) raddoppio del mercato ortofrutticolo sarà realtà solo nel febbraio 2029, ben oltre le previsioni degli ultimi anni.Un progetto che sta accumulando ritardi fin dalla presentazione del Masterplan di Bergamo Mercati, nel giugno 2021. Per arrivare al protocollo d’intesa tra Comune e società si è dovuto attendere il maggio 2023. E ancora: nell’aprile 2024 si annunciava l’avvio dei lavori entro dicembre, ma pochi mesi dopo la scadenza era già slittata all’autunno, con la prima fase da concludere entro quest’anno. Anche quella previsione però è rimasta sulla carta. E adesso il nuovo cronoprogramma sposta l’avvio al 2027 e la conclusione al 2029. Quasi otto anni dopo i primi annunci.

Le prossime tappe

Il progetto definitivo sarà consegnato nelle prossime settimane poi, tra conferenza dei servizi, progetto esecutivo e gara d’appalto, l’apertura del cantiere sarà ad ottobre 2027. Nel frattempo, ad agosto, partirà il primo lotto dei lavori, quello per il nuovo piazzale del luna park e del «raddrizzamento» di via Rovelli. Un passaggio fondamentale per trasferire gli spettacoli viaggianti nella nuova area, lasciando libera quella del piazzale della Celadina.

«Siamo a buon punto - spiega Giacomo Salvi, presidente di Bergamo Mercati -.Entro la fine dell’anno, dovremmo avere il progetto definitivo dell’intero intervento. Tra dicembre e gennaio seguirà il percorso in conferenza dei servizi, dopodiché si procederà con il progetto esecutivo. Forse siamo stati un po’ troppo ottimisti sulle tempistiche - ammette -. Il percorso burocratico dei bandi pubblici richiede tempi lunghi». Ora però la strada è tracciata.

Ad agosto partirà il primo lotto dei lavori, quello per il nuovo piazzale del luna park e del «raddrizzamento» di via Rovelli. Un passaggio fondamentale per trasferire gli spettacoli viaggianti nella nuova area, lasciando libera quella del piazzale della Celadina. Per questo quadrante di città, che da tempo vive nell’attesa di una profonda trasformazione, si tratta di un cambiamento importante: un’area che per decenni ha mantenuto una forte impronta produttiva e logistica e che ora si prepara a cambiare volto, con una diversa organizzazione delle attività, della viabilità e degli spazi pubblici.

Prima l’area del luna park

Il nuovo piazzale per gli spettacoli viaggianti, a sud dell’ortomercato, troverà spazio tra il nuovo tracciato di via Rovelli e la ferrovia. L’area, compresa tra il nuovo sottopasso ferroviario e la roggia Morlino di Grassobbio, avrà una superficie di circa 20mila metri quadrati. Sarà attrezzata per accogliere giostre e attrazioni e comprenderà anche un parcheggio riservato agli operatori del luna park. Insieme al piazzale sarà sistemata anche via Rovelli, con la rettifica del tratto tra via Verne e la rotatoria di via Roggia Ponte Perduto. La strada verrà adeguata alla nuova rotatoria prevista da Rfi in corrispondenza del sottopasso ferroviario.

Il secondo lotto dei lavori, quello dell’ampliamento dell’ortomercato, punta a risolvere problemi ormai evidenti nell’organizzazione attuale, dove camion, automobili, pedoni e mezzi per la movimentazione delle merci condividono spazi e percorsi, con inevitabili interferenze.

Cosa prevede il progetto