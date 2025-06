Bergamo, via San Bernardino: in coda sotto il ponte col cambio di corsia

Sono state introdotte mercoledì le nuove modifiche alla circolazione sotto il ponte di via San Bernardino, dove, da maggio, sono in corso i lavori di sistemazione dei sottoservizi: fino al 26 luglio il passaggio delle auto dirette in centro avverrà dal fornice ovest, quello chiuso sino a martedì perché interessato dal cantiere dei sulle infrastrutture interrate.

Scambio di carreggiata

Di fatto è solo uno scambio di carreggiata: gli operai procederanno ora a lavorare dall’altro lato della strada. Una modifica che mercoledì non ha causato particolari peggioramenti del traffico se non in alcuni momenti della giornata: all’altezza del supermercato Esselunga di via San Bernardino alle 17.30 hanno iniziato a formarsi lunghe code, dovute però anche alla combinazione dei semafori rossi con l’uscita dal lavoro nell’orario di punta.

I due cantieri attivi

Con lo spostamento del cantiere sul fornice est del ponte - dove è istituito il fondo chiuso con divieto di transito verso via San Bernardino per chi viene da largo Tironi, eccetto per i residenti frontisti del civico 4A - il cambiamento più significativo diventa la trasformazione di via Magrini a fondo chiuso dall’intersezione con via San Bernardino.

Nella via la circolazione è ora possibile in entrambi i sensi di marcia, ma con l’obbligo di entrata e uscita dal lato opposto rispetto allo sbarramento all’angolo con via San Bernardino. Lo scambio di corsia sotto il ponte iniziato mercoledì ad ogni modo sarà solo provvisorio: a fine luglio infatti il ponte di via San Bernardino verrà chiuso interamente per consentire la fase decisiva dei lavori, ovvero quelli di ristrutturazione della struttura in vista della posa del secondo binario per ampliare la linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro.