Bergamo, dal 18 giugno nuova viabilità in zona Tironi-San Bernardino - Ecco cosa sapere

A partire da mercoledì 18 giugno, la viabilità subirà alcune modifiche e l’uscita dei veicoli in direzione centro città avverrà attraverso il fornice ovest del sottopasso, in sostituzione del fornice est attualmente utilizzato.

Per disciplinare adeguatamente la circolazione, al fine di tutelare la sicurezza del personale impiegato nei lavori nonché della circolazione veicolare e pedonale vengono istituiti dalle ore 19 di mercoledì 18 giugno e fino alle ore 19 del 26 luglio, i seguenti provvedimenti viabilistici.

In prossimità del ponte ferroviario di Largo Tironi – Fornice lato est

- Strada a fondo chiuso.

- Divieto di transito per tutti i veicoli provenienti da largo Tironi in direzione via San Bernardino, eccetto i residenti frontisti del civico 4A.

- Direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti da via dei Caniana e via Carducci e diretti verso via San Bernardino, eccetto i residenti del civico 4A.

Il transito pedonale sarà consentito sul marciapiede lato numeri pari. Verrà inoltre realizzato un attraversamento pedonale temporaneo con apposita segnaletica orizzontale.

Dal 18 giugno modifiche alla viabilità in zona Largo Tironi – Via San Bernardino Cambia il fornice di uscita da via San Bernardino verso il centro città

In via San Bernardino, all’altezza del civico 78

- Deviazione del flusso veicolare (direzione centro città) sotto il fornice ovest del ponte ferroviario.



Sotto il fornice ovest del ponte ferroviario di via San Bernardino

- Divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.

In via San Bernardino, nel tratto compreso tra i civici 76 e 78

- Divieto di sosta permanente con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, eccetto i mezzi di cantiere.

In via San Bernardino, nel tratto compreso tra i civici 71 e 73

- Divieto di sosta permanente con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, eccetto i mezzi di cantiere.

Via Magrini, in corrispondenza dell’intersezione con via San Bernardino

- Strada a fondo chiuso.

Via Magrini

- Istituzione del doppio senso di circolazione a vista, con obbligo di entrata e uscita dal lato opposto rispetto allo sbarramento, esclusivamente per i residenti frontisti.