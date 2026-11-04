Bergamo, viale Giulio Cesare: 280mila euro per ciclabile e marciapiedi

La Giunta comunale ha approvato il progetto di riqualificazione di viale Giulio Cesare tra piazzale Oberdan e via Dorando Pietri. Previsti interventi per la sicurezza di pedoni e ciclisti, con la riduzione di alcuni parcheggi.

Viale Giulio Cesare, ciclabile completata e meno parcheggi

Il progetto prevede il prolungamento della pista ciclabile bidirezionale, oggi interrotta a metà viale, fino al collegamento con il percorso proveniente dalla zona dello stadio.

Saranno inoltre riqualificati i marciapiedi, in diversi punti deformati dalle radici dei platani. Previsto l’allargamento verso la carreggiata per garantire passaggi di 90 centimetri in corrispondenza degli alberi. L’intervento comporterà la perdita di alcuni posti auto, il cui numero sarà definito durante i lavori. Saranno anche riorganizzate le aiuole per favorire lo sviluppo delle radici.

I rendering dei lavori di riqualificazione di viale Giulio Cesare I rendering dei lavori di riqualificazione di viale Giulio Cesare

Attraversamenti più sicuri, lavori per 120 giorni

Gli attraversamenti saranno dotati di percorsi tattili per ciechi e ipovedenti e nuova segnaletica luminosa. Previsti anche la rimozione di alcune isole spartitraffico, il rifacimento della segnaletica e interventi sul drenaggio delle acque piovane.

Il cantiere durerà 120 giorni dalla consegna dei lavori, dopo la gara d’appalto. «Completiamo il percorso ciclabile, migliorando la sicurezza di pedoni e ciclisti», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota. L’intervento sarà coordinato con i lavori dello scolmatore per eseguire una sola asfaltatura del viale e limitare i disagi.