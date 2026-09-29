Bergamo, videocontrollo in via Bianzana: multe dal 5 ottobre

La corsia, istituita nell’aprile 2025, è riservata ai mezzi del trasporto pubblico locale , ai taxi e agli Ncc. Il transito è consentito anche ai veicoli delle forze di polizia, dei servizi pubblici e ai mezzi di soccorso.

Multe automatiche ai veicoli non autorizzati

Dal 5 ottobre la telecamera già installata lungo via Bianzana sarà utilizzata anche per rilevare e sanzionare automaticamente i veicoli non autorizzati che percorrono la corsia. Secondo quanto comunicato dal Comune, il sistema è stato omologato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è stato verificato il corretto funzionamento.