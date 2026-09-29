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Cronaca / Bergamo Città Martedì 29 Settembre 2026

Bergamo, videocontrollo in via Bianzana: multe dal 5 ottobre

LA NOVITÀ. Dal 5 ottobre sarà attivo il sistema sanzionatorio sulla corsia riservata di via Bianzana: controlli automatici sui veicoli non autorizzati.

Lettura meno di un minuto.
Bergamo, videocontrollo in via Bianzana: multe dal 5 ottobre
L’ultimo tratto di via Bianzana dopo l’incrocio con via Serassi verso il rondò delle Valli, il divieto di transito ora sarà sanzionato automaticamente attraverso le telecamere
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Da lunedì 5 ottobre entrerà in funzione in modalità sanzionatoria il sistema di videocontrollo della corsia riservata di via Bianzana, a Bergamo, nel tratto compreso tra il passo carrale del civico 72 e largo Decorati al Valor Civile, in direzione di quest’ultimo.

La corsia, istituita nell’aprile 2025, è riservata ai mezzi del trasporto pubblico locale, ai taxi e agli Ncc. Il transito è consentito anche ai veicoli delle forze di polizia, dei servizi pubblici e ai mezzi di soccorso.

Multe automatiche ai veicoli non autorizzati

Dal 5 ottobre la telecamera già installata lungo via Bianzana sarà utilizzata anche per rilevare e sanzionare automaticamente i veicoli non autorizzati che percorrono la corsia. Secondo quanto comunicato dal Comune, il sistema è stato omologato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è stato verificato il corretto funzionamento.

Il nuovo assetto tra Bianzana, Serassi e Borsellino

La regolamentazione rientra nel nuovo assetto viabilistico dell’area tra via Bianzana, via Serassi e via Borsellino, definito nell’ambito dell’Accordo di Programma per la riqualificazione delle ex Ote.

La vicinanza tra via Bianzana e la nuova radiale di ingresso in città, oggi via Borsellino, ha portato a riservare l’uscita verso largo Decorati al Valor Civile ai soli mezzi autorizzati, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza alla circolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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