Bergamo, videocontrollo in via Bianzana: multe dal 5 ottobre
LA NOVITÀ. Dal 5 ottobre sarà attivo il sistema sanzionatorio sulla corsia riservata di via Bianzana: controlli automatici sui veicoli non autorizzati.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Da lunedì 5 ottobre entrerà in funzione in modalità sanzionatoria il sistema di videocontrollo della corsia riservata di via Bianzana, a Bergamo, nel tratto compreso tra il passo carrale del civico 72 e largo Decorati al Valor Civile, in direzione di quest’ultimo.
La corsia, istituita nell’aprile 2025, è riservata ai mezzi del trasporto pubblico locale, ai taxi e agli Ncc. Il transito è consentito anche ai veicoli delle forze di polizia, dei servizi pubblici e ai mezzi di soccorso.
Multe automatiche ai veicoli non autorizzati
Dal 5 ottobre la telecamera già installata lungo via Bianzana sarà utilizzata anche per rilevare e sanzionare automaticamente i veicoli non autorizzati che percorrono la corsia. Secondo quanto comunicato dal Comune, il sistema è stato omologato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è stato verificato il corretto funzionamento.
Il nuovo assetto tra Bianzana, Serassi e Borsellino
La regolamentazione rientra nel nuovo assetto viabilistico dell’area tra via Bianzana, via Serassi e via Borsellino, definito nell’ambito dell’Accordo di Programma per la riqualificazione delle ex Ote.
La vicinanza tra via Bianzana e la nuova radiale di ingresso in città, oggi via Borsellino, ha portato a riservare l’uscita verso largo Decorati al Valor Civile ai soli mezzi autorizzati, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza alla circolazione.
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