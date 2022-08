Bg-Treviglio, ok alla gara: «Sarà pronta a fine 2026»

Via libera della Regione alla gara «per l’aggiudicazione della concessione per la progettazione, costruzione e gestione» di quello che ancora oggi è definito come «interconnessione del sistema viabilistico pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia-Milano». In sostanza la Bergamo-Treviglio, o meglio il collegamento tra il casello A4 di Dalmine e la Bassa secondo l’ipotesi sviluppata dal proponente Autostrade Bergamasche .