Bimba di due anni aggredita da un pitbull: grave, trasferita in elicottero a Bergamo

Intervento dei vigili del fuoco del Comando di Milano in un appartamento di via Picardi 124 nel comune di Sesto San Giovanni. Un pitbull ha aggredito e ferito gravemente una bambina di 2 anni e mezzo mentre giocava con la sorellina gemella. La piccola è stata trasportata in codice rosso con elisoccorso a Bergamo. Illesa l’altra bambina.