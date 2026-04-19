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Cronaca / Bergamo Città Domenica 19 Aprile 2026

Bimbo di tre anni infastidito da due ubriachi in centro a Bergamo. La mamma: «Tanta paura»

L’EPISODIO. Era circa mezzogiorno di sabato 18 aprile e il piccolo si trovava in via Camozzi con la madre, quando i due uomini si sono avvicinati. Il racconto della donna: «Sono stati insistenti, uno dei due voleva un bacio da mio figlio. Hanno desistito, ma non mi sento sicura». Presentata denuncia in Questura.

Davide Amato
Davide Amato Redattore

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Bimbo di tre anni infastidito da due ubriachi in centro a Bergamo. La mamma: «Tanta paura»
Una veduta di via Camozzi in un’immagine d’archivio

Stava passeggiando in via Camozzi con il suo bambino di tre anni quando, all’altezza di via Casalino, si sono avvicinati due uomini ubriachi. Attimi di paura, sabato 18 aprile a mezzogiorno in centro, per una giovane mamma della zona. «Questi due sconosciuti erano in evidente stato di alterazione da alcol e si sono comportati in maniera molesta - racconta la donna che chiede di poter mantenere l’anonimato –. Di fronte alle richieste di lasciarci stare non hanno desistito. Anzi sono arrivati anche a toccare il bimbo: uno dei due ubriachi pretendeva insistentemente un bacio sulla guancia da mio figlio. Fortunatamente hanno desistito ma la paura è stata tanta. Ho presentato denuncia in Questura». Francamente non mi sento più sicura a uscire da sola con i figli senza mio marito, se penso anche all’episodio di qualche mese fa quando uno sconosciuto ha cercato di rapire una bimba di un anno e mezzo mentre la piccola usciva dall’Esselunga di via Corridoni con i genitori».

«Non mi sento più sicura a uscire da sola con i figli senza mio marito»

Solidarietà alla famiglia coinvolta è stata espressa da Alberto Ribolla, consigliere comunale di minoranza (Lega): «Bergamo non merita di finire così in preda a sbandati e delinquenti», commenta il leghista. Del caso si sta occupando la Polizia di Stato di Bergamo.

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