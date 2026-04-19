Bimbo di tre anni infastidito da due ubriachi in centro a Bergamo. La mamma: «Tanta paura»

Stava passeggiando in via Camozzi con il suo bambino di tre anni quando, all’altezza di via Casalino, si sono avvicinati due uomini ubriachi. Attimi di paura, sabato 18 aprile a mezzogiorno in centro, per una giovane mamma della zona. «Questi due sconosciuti erano in evidente stato di alterazione da alcol e si sono comportati in maniera molesta - racconta la donna che chiede di poter mantenere l’anonimato –. Di fronte alle richieste di lasciarci stare non hanno desistito. Anzi sono arrivati anche a toccare il bimbo: uno dei due ubriachi pretendeva insistentemente un bacio sulla guancia da mio figlio. Fortunatamente hanno desistito ma la paura è stata tanta. Ho presentato denuncia in Questura». Francamente non mi sento più sicura a uscire da sola con i figli senza mio marito, se penso anche all’episodio di qualche mese fa quando uno sconosciuto ha cercato di rapire una bimba di un anno e mezzo mentre la piccola usciva dall’Esselunga di via Corridoni con i genitori».