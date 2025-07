Black out in diverse zone della città: disagi a negozi e attività. Semafori spenti agli incroci

Diverse zone del centro di Bergamo sono interessate dal pomeriggio di martedì 1° luglio da una serie di blackout che hanno causato lo spegnimento anche dei semafori.

Senza elettricità diversi negozi e attività artigianali, oltre alle abitazioni private: diverse persone sono rimaste bloccate negli ascensori e super lavoro per i vigili del fuoco chiamati a liberarle. Interventi in via Giovanni da Campione, in via Corridoni, in piazzale Loverini, in via D’Assini e in via Martiri di Cefalonia.

La versione dell’Enel

Ecco il testo del comunicato di E-Distribuzione: «In relazione ad alcuni episodi di blackout che stanno interessando la rete elettrica cittadina a causa dell’eccezionale e prolungata ondata di calore che ha interessato alcune zone di Bergamo, E-Distribuzione ritiene necessario precisare che tali disservizi sono diretta conseguenza delle temperature eccezionali di questi giorni che hanno determinato guasti contemporanei e su più tratti su diverse reti elettriche. Come accertato anche a livello tecnico-scientifico le elevate temperature, anche di notte, combinate con l’assenza di precipitazioni, comportano un funzionamento anomalo della rete.

L’Azienda si è attivata intervenendo sul campo con la riparazione dei guasti e l’installazione di Gruppi Elettrogeni e di una Power Station, per ridurre i disagi e garantire il graduale ritorno alla normalità. Tutte le operazioni si svolgono in costante coordinamento con le Amministrazioni comunali interessate, per facilitare il lavoro dei tecnici e agevolare l’attivazione tempestiva di eventuali iniziative di supporto alla cittadinanza. E-Distribuzione ha avviato anche uno specifico piano di monitoraggio della rete che, in aggiunta al consueto presidio e coordinamento assicurato dal Centro Operativo di Brescia, garantisce un’analisi sempre più efficace della situazione e dei criteri di intervento per la prevenzione e/o la risoluzione degli eventuali disservizi».

Il Comune di Bergamo

Il Comune, in contatto con i vertici Enel Lombardia, sta acquisendo tutte le informazioni sulle modalità di ripristino dell’energia elettrica a causa alla disalimentazione che ha interessato una parte considerevole del centro città.

La Polizia Locale, da martedì pomeriggio, sta presidiando e mettendo in sicurezza gli incroci semaforici non funzionanti, oltre a essere a disposizione di E-Distribuzione per un intervento d’emergenza di via Verdi che dovrebbe riportare alle condizioni di normalità in serata.

Tecnici al lavoro per cercare di ripristinare gli impianti semaforici spenti a causa del blackout

(Foto di Residori) I semafori spenti a causa dei blackout a Bergamo nella giornata di martedì 1° luglio

(Foto di Residori)

