Boccaleone, l’ultimo saluto a Stefano: «Con il tuo sorriso donavi gioia a tutti»

Amici e parenti, in tantissimi hanno voluto partecipare alle esequie di Stefano Pezzotta. Venerdì pomeriggio, 4 agosto, la chiesa parrocchiale di Boccaleone era gremita - centinaia di persone - per l’ultimo saluto al 37enne, originario del quartiere ma residente a Seriate, scomparso domenica scorsa in un incidente stradale lungo la Soncinese, nel territorio del comune di Calcinate, mentre stava viaggiando in sella al suo scooter. «Il fatto di essere in tanti raccolti qui ci dice il legame stretto intorno a Stefano - ha detto durante l’omelia il vicario parrocchiale di Boccaleone, don Stefano Ubbiali -. Il ricordo fa rivivere Stefano nel nostro cuore. Queste esperienze danno forza di rinnovarci e imparare ad amarci gli uni gli altri, nella mani del Signore, un padre premuroso e amorevole, come Stefano».