Boccaleone, nuova passerella in ritardo: la consegna slitta ancora di un mese

Altra scadenza, altro rinvio. Per vedere completati i lavori della nuova passerella di Boccaleone servirà almeno un altro mese: la struttura che sostituirà il vecchio sovrappasso demolito un anno e mezzo fa è ancora lontana dall’essere pronta, nonostante le date annunciate negli ultimi mesi. Superato anche il termine del 30 giugno - prima promesso in autunno, poi ribadito solo poche settimane fa - il cronoprogramma è stato nuovamente aggiornato, con una nuova deadline fissata per fine luglio.

Rfi: «Ritardi nelle forniture»

Rfi parla di ritardi nelle forniture, ma lo stato del cantiere racconta qualcosa di più: sul lato sud, quello verso il cuore del quartiere, la rampa è ancora in costruzione e l’avanzamento reale è ben più arretrato rispetto all’immagine di lavori «in dirittura d’arrivo» che si vorrebbe trasmettere. A commentare il ritardo è la stessa Rfi, impegnata nell’opera nell’ambito del più ampio progetto del treno per Orio. «Rispetto ai tempi inizialmente previsti – spiegano dall’azienda –, si sono registrati ritardi nella fornitura dei materiali di finitura, in particolare piastrelle, barriere, parapetti e corrimano». Secondo l’ultimo aggiornamento, le strutture della rampa sud dovrebbero essere completate entro questa settimana; solo dopo partiranno le attività di piastrellatura e la posa delle restanti finiture, mentre sul lato nord le piastrelle sono già in corso di installazione. Una volta terminati i lavori, scatteranno le procedure di collaudo e gli adempimenti burocratici necessari per mettere in servizio gli ascensori, la principale novità rispetto alla vecchia passerella, un elemento che renderà il collegamento pienamente accessibile. Nel frattempo, però, la struttura potrà essere utilizzata tramite le scale, garantendo almeno il passaggio tra le due parti del quartiere. Per qualche mese tornerà dunque un doppio collegamento tra via Rovelli e via Rosa, prima della chiusura definitiva del passaggio a livello di via Pizzo Recastello, prevista solo quando sarà pronta la nuova viabilità, vale a dire il sottopasso di via Rovelli e il collegamento con la rotatoria di via Lunga. Anche qui i tempi sono slittati: ora si parla dell’autunno.

Il quartiere sarà «ricucito»