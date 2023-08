Boccaleone, il nuovo parcheggio (quasi) pronto: oltre 70 posti auto nel cuore del quartiere

Primi colpi di martello pneumatico, questa mattina, lunedì 7 agosto 2023, lungo il lato destro di via Rosa, a Boccaleone, per l’allargamento del marciapiede sul quale affacciano la maggior parte delle attività commerciali della strada. Proseguono i lavori che entro metà settembre regaleranno al quartiere un nuovo parcheggio da 70 posti auto e, appunto, marciapiedi più larghi lungo una delle più trafficate arterie d’ingresso verso la città. Sempre questa mattina è stato organizzato un sopralluogo con l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Marco Brembilla, per verificare lo stato di avanzamento del cantiere.

Le caratteristiche del nuovo parcheggio

L’area del nuovo parcheggio misura oltre 2mila metri quadrati ed è stata acquistata di recente dal Comune per 300mila euro dalla parrocchia di Boccaleone. Per i lavori in corso l’investimento è di circa 800mila euro. Torna a vivere un fazzoletto di terra che per anni è rimasto in parte inutilizzato e che in passato ha ospitato il terreno di gioco della Virescit, la storica squadra di calcio del quartiere che negli anni Ottanta arrivò a militare in serie C1, prima del trasferimento per la fusione, nel 1993, con l’Alzano. E proprio con l’inizio dei lavori del parcheggio, nella tarda primavera di quest’anno è caduto anche quel che restava delle vecchie tribune di quel campo di calcio.

Il sopralluogo dell’assessore Marco Brembilla (primo da sinistra) a Boccaleone

(Foto di Beppe Bedolis) Tra un mese Boccaleone avrà dunque un parcheggio nel cuore del quartiere (l’entrata e l’uscita dei mezzi sono previste in via Rosa), gratuito e capace di ospitare oltre ai 70 posti