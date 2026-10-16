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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 16 Ottobre 2026

Boccaleone, ultimi controlli per la passerella: rinviata l’apertura

VIABILITÀ. L’opera è stata consegnata da Rfi al Comune, ma prima dell’entrata in servizio mancano ancora alcune verifiche per la sicurezza.

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Lorenzo Catania
Lorenzo Catania
Boccaleone, ultimi controlli per la passerella: rinviata l’apertura
Gli ultimi lavori alla passerella di Boccaleone  Bedolis

Un altro rinvio per l’apertura della passerella ciclopedonale di Boccaleone. Questa volta però potrebbe essere davvero l’ultimo. La consegna da parte di Rfi del nuovo sovrappasso per l’attraversamento del quartiere tra via Rosa e via Rovelli è avvenuta come da programma giovedì, attorno alle 14, dopo gli ultimi lavori svolti dalle imprese in mattinata. Ma per poter camminare sopra il ponte, ricostruito ex novo, ci vorrà ancora qualche giorno. Se ne parlerà, forse, la prossima settimana, quando - spiega il Comune - dovrebbero essere effettuati gli ultimi collaudi dell’opera.

«La conclusione dei lavori di Rfi per la nuova passerella di Boccaleone, che sostituisce la precedente, rappresenta un passaggio importante per il quartiere e per la sicurezza di pedoni e ciclisti», sottolinea Palafrizzoni in una nota, nella quale informa sull’ipotesi di percorribilità dell’infrastruttura: «Il Comune ha preso in carico da Rfi la passerella, insieme alla documentazione tecnica e alle certificazioni relative alle opere realizzate e agli ascensori. La consegna dei documenti consente di proseguire le verifiche necessarie a garantire la piena funzionalità e sicurezza dell’infrastruttura. In particolare, l’attivazione degli ascensori richiede i controlli definitivi da parte della ditta incaricata della manutenzione, programmati per la prossima settimana. La passerella sarà quindi accessibile solo all’esito dei passaggi tecnici obbligati, che possono essere effettuati soltanto a seguito della consegna delle certificazioni e sono indispensabili per consentirne l’utilizzo in condizioni di piena sicurezza», conclude il Comune, che ribadisce: «Nel frattempo la passerella e gli ascensori restano temporaneamente chiusi al fine di permettere la conclusione delle verifiche».

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