Boccaleone, ultimi controlli per la passerella: rinviata l’apertura

«La conclusione dei lavori di Rfi per la nuova passerella di Boccaleone, che sostituisce la precedente, rappresenta un passaggio importante per il quartiere e per la sicurezza di pedoni e ciclisti», sottolinea Palafrizzoni in una nota, nella quale informa sull’ipotesi di percorribilità dell’infrastruttura: «Il Comune ha preso in carico da Rfi la passerella, insieme alla documentazione tecnica e alle certificazioni relative alle opere realizzate e agli ascensori. La consegna dei documenti consente di proseguire le verifiche necessarie a garantire la piena funzionalità e sicurezza dell’infrastruttura. In particolare, l’attivazione degli ascensori richiede i controlli definitivi da parte della ditta incaricata della manutenzione, programmati per la prossima settimana. La passerella sarà quindi accessibile solo all’esito dei passaggi tecnici obbligati, che possono essere effettuati soltanto a seguito della consegna delle certificazioni e sono indispensabili per consentirne l’utilizzo in condizioni di piena sicurezza», conclude il Comune, che ribadisce: «Nel frattempo la passerella e gli ascensori restano temporaneamente chiusi al fine di permettere la conclusione delle verifiche».