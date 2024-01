Bomba d’aereo vicino ai binari: stop ai treni per il disinnesco

Traffico ferroviario interrotto e modificato domani per consentire le operazioni di recupero e disinnesco di una bomba d’aereo residuato dei bombardamenti della seconda guerra mondiale. Dalle 9 alle 12 su disposizione della prefettura di Brescia sono in programma le operazioni per la bomba ritrovata alcuni giorni fa nei pressi dei binari in quel di Brescia . Per motivi di sicurezza la circolazione dei treni sarà totalmente sospesa durante le operazioni di recupero e disinnesco da parte degli artificieri nella tratta della linea ad alta velocità tra Bivio Casirate e Brescia e tra Ospitaletto e Brescia sulla linea storica Milano-Venezia che tocca i comuni della Bassa.

I treni a lunga percorrenza , compresi i Freccia Rossa e gli Italo saranno deviati via Milano-Bologna. Da qui potranno proseguire per Verona, Venezia e Trieste con inevitabili incrementi dei tempi di percorrenza. I treni regionali veloci Milano-Verona che fermano a Treviglio e a Romano saranno limitati rispettivamente a Rovato e a Brescia. I treni regionali Milano-Brescia e Bergamo-Brescia che fanno tutte le fermate intermedie, saranno limitati in arrivo e in partenza nella stazione di Ospitaletto. In pratica Brescia nelle ore programmate per il recupero e il disinnesco della bomba sarà irraggiungibile in treno.