Boom di chiamate per le emergenze, sotto pressione la centrale Soreu

Trecento chiamate in media al giorno, una trentina in più di un mese fa e addirittura oltre 40 in più di marzo. Cresce la pressione sugli operatori della centrale Soreu delle Alpi (a cui fanno capo i territori di Bergamo, Brescia e Sondrio) e sul personale delle ambulanze, solo 32 in tutta la provincia, per una media di una decina di soccorsi al giorno per ogni equipaggio. Influisce il gran caldo, certo, ma anche i tanti turisti che sono tornati ad affollare le località di villeggiatura e la nuova risalita dei contagi da Covid .