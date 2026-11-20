Borgo Palazzo, lavori alla passerella sulla Teb: chiusure dal 25 novembre
I LAVORI. Dal 25 novembre all’11 dicembre chiusa la ciclopedonale tra le fermate Teb di Borgo Palazzo e Santi Maurizio e Fermo. Modifiche anche alla sosta.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Partiranno la prossima settimana i lavori di consolidamento della passerella ciclopedonale di via Borgo Palazzo, sopra la linea tranviaria Teb. L’intervento prevede l’inserimento di nuove travi metalliche in acciaio Corten, il rifacimento del piano di calpestio con materiali antiscivolo e il consolidamento delle parti in legno. Saranno inoltre installati dissuasori per impedire il passaggio dei veicoli a motore. I lavori rientrano in un programma comunale di manutenzione straordinaria di ponti e strutture stradali da 300mila euro, che comprende anche la passerella del Parco della Trucca .
Passerella di Borgo Palazzo, chiusura dal 25 novembre
Dalle 22 del 25 novembre all’11 dicembre sarà chiuso il tratto della ciclopedonale «Fausto Coppi e Gino Bartali» tra le fermate Teb di Borgo Palazzo e Santi Maurizio e Fermo. I pedoni potranno utilizzare i marciapiedi vicini, mentre i ciclisti dovranno percorrere la strada nel senso di marcia consentito. La prima fase del cantiere, fino al mattino del 9 dicembre, si svolgerà prevalentemente di notte per limitare le interferenze con il tram.
Via Borgo Palazzo, le modifiche a viabilità e parcheggi
Dal 25 novembre al 9 dicembre saranno introdotti divieti di transito e sosta nell’area di parcheggio tra i civici 84 e 86, con accessi regolamentati per residenti e frontisti. Dalle 8 del 9 dicembre alle 17 dell’11 dicembre l’intero parcheggio sarà chiuso per consentire l’asfaltatura, salvo rinvii per maltempo. Previsti stalli riservati alle persone con disabilità in via Serassi. Sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso.
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