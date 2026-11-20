Partiranno la prossima settimana i lavori di consolidamento della passerella ciclopedonale di via Borgo Palazzo, sopra la linea tranviaria Teb. L’intervento prevede l’inserimento di nuove travi metalliche in acciaio Corten, il rifacimento del piano di calpestio con materiali antiscivolo e il consolidamento delle parti in legno. Saranno inoltre installati dissuasori per impedire il passaggio dei veicoli a motore. I lavori rientrano in un programma comunale di manutenzione straordinaria di ponti e strutture stradali da 300mila euro, che comprende anche la passerella del Parco della Trucca .

Passerella di Borgo Palazzo, chiusura dal 25 novembre

Dalle 22 del 25 novembre all’11 dicembre sarà chiuso il tratto della ciclopedonale «Fausto Coppi e Gino Bartali» tra le fermate Teb di Borgo Palazzo e Santi Maurizio e Fermo. I pedoni potranno utilizzare i marciapiedi vicini, mentre i ciclisti dovranno percorrere la strada nel senso di marcia consentito. La prima fase del cantiere, fino al mattino del 9 dicembre, si svolgerà prevalentemente di notte per limitare le interferenze con il tram.

Lavori in Borgo Palazzo per la riqualificazione del passaggio ciclopedonale

Via Borgo Palazzo, le modifiche a viabilità e parcheggi