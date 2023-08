Borgo Santa Caterina: in 15mila allo spettacolo dei fuochi d’artificio- Foto/Video

Stasera è toccato ai fuochi d’artificio, la festa dell’Apparizione in Borgo Santa Caterina continua con le iniziative che venerdì 18 agosto, giorno dell’anniversario, prevedono le celebrazioni religiose tra cui alle 17.30 la Messa presieduta dal vescovo (trasmessa in diretta qui sul nostro sito), vescovo che alle 20.30 guiderà anche la solenne processione.

Fuochi d’artificio confermati, nonostante lo scroscio d’acqua avvenuto alle 20, per la prima volta avranno come base il Campo Utili di via Baioni per l’indisponibilità dello stadio e di altri luoghi sufficientemente sicuri.