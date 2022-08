Borgo Santa Caterina, al via le celebrazioni nel santuario

Prendono il via questa sera (martedì 9 agosto), nel santuario dell’Addolorata in Borgo Santa Caterina, le iniziative per il 420esimo anniversario dell’Apparizione che culmineranno il 18 agosto con l’intervento del vescovo Francesco Beschi, che presiederà la Messa e guiderà la processione con il simulacro di Maria. Le feste dell’Apparizione affondano le radici in un evento prodigioso avvenuto il 18 agosto 1602: a mezzogiorno di quel giorno, una stella apparsa nel cielo emanò tre raggi luminosi su un affresco dell’Addolorata da tempo deteriorato, poi collocato nel santuario, reintegrandolo nella bellezza originaria e mai più bisognoso di restauri.