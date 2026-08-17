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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 17 Agosto 2026

Borgo Santa Caterina in festa: stasera ci sono i fuochi d’artificio

LA MANIFESTAZIONE. Borgo Santa Caterina celebra l’Addolorata con la Messa, la musica del Corpo musicale di Palazzago e il tradizionale spettacolo pirotecnico.

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Redazione Web
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Borgo Santa Caterina in festa: stasera ci sono i fuochi d’artificio

Bergamo

Giornata di festa a Borgo Santa Caterina, con un ricco programma di appuntamenti legati alla tradizione e alla devozione per la Beata Vergine Addolorata. Alle 18.30 è in programma la Messa celebrata da monsignor Davide Pelucchi, mentre alle 20.30, al piazzale Goisis, il Corpo musicale di Palazzago accompagnerà l’attesa con l’iniziativa «Aspettando i fuochi».

Alle 21 occhi puntati al cielo per il grande spettacolo pirotecnico, uno degli appuntamenti più attesi e sentiti della festa bergamasca. Al termine dei fuochi, il Corpo musicale raggiungerà il santuario, dove sono previste le benedizioni davanti al Simulacro della Addolorata.

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