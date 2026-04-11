Borgo Santa Caterina, tentato furto alla libreria Ubik

Alla richiesta di mostrare il contenuto dello zaino sarebbe nato un breve confronto, con qualche spintone e minacce , senza però l’uso di oggetti pericolosi. Provvidenziale l’intervento della polizia, giunta rapidamente sul posto, e l’attenzione di un cliente presente, la cui vigilanza avrebbe contribuito a evitare un’escalation.

L’uomo, di 33 anni, è stato poi identificato. Nessuna conseguenza fisica per il personale, ma resta l’amarezza per l’indifferenza di alcuni passanti e di persone nelle attività vicine che non sono intervenute. «Poteva finire molto peggio», il commento del titolare, che ha voluto ringraziare le forze dell’ordine e chi ha offerto supporto.