Borgo Santa Caterina, tentato furto alla libreria Ubik
IL TENTATO FURTO. Sabato mattina in Borgo Santa Caterina: uomo di 33 anni fermato dopo un confronto con il titolare. Decisivi l’arrivo della polizia e l’attenzione di un cliente presente.
Furto sventato nella mattinata di sabato 11 aprile alla libreria Ubik di Borgo Santa Caterina, a Bergamo. Secondo le prime informazioni un uomo avrebbe riempito uno zaino con alcuni volumi di valore, tentando poi di allontanarsi senza pagare.
Alla richiesta di mostrare il contenuto dello zaino sarebbe nato un breve confronto, con qualche spintone e minacce, senza però l’uso di oggetti pericolosi. Provvidenziale l’intervento della polizia, giunta rapidamente sul posto, e l’attenzione di un cliente presente, la cui vigilanza avrebbe contribuito a evitare un’escalation.
L’uomo, di 33 anni, è stato poi identificato. Nessuna conseguenza fisica per il personale, ma resta l’amarezza per l’indifferenza di alcuni passanti e di persone nelle attività vicine che non sono intervenute. «Poteva finire molto peggio», il commento del titolare, che ha voluto ringraziare le forze dell’ordine e chi ha offerto supporto.
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