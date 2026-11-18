Ha chiamato il Nue 112 intorno alle 18: «Venitemi a prendere, ho ammazzato mia moglie». Una telefonata che ha raggelato il sangue agli operatori della Soreu che hanno fatto immediatamente intervenire i carabinieri, ambulanza e auto medicalizzata.

Emma Rosa Rey era malata da tempo e molto sofferente e il gesto del marito, che se ne prendeva cura, sarebbe da ricondursi a una situazione che entrambi non riuscivano più a sostenere Quando sono arrivati i soccorritori, nella villetta bifamiliare in via Provinciale 23 a Bossico, sul curvone all’ingresso del paese, hanno trovato la donna, Emma Rosa Rey di 61 anni, priva di sensi sul letto in camera: hanno cercato di rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare. Il medico ha potuto solo constatarne il decesso.

Il marito si è consegnato

I primi a intervenire sono stati i carabinieri della Stazione di Sovere: il marito, Mario Carniglia di 63 anni, camionista, si è consegnato a loro spontaneamente e ha spiegato di averla soffocata. È stato arrestato per omicidio volontario.

Emma Rosa Rey, aveva 61 anni Non è accusato di femminicidio, non risultano interventi precedenti per liti in famiglia o denunce presentate dalla donna, come non risultano richieste ai Servizi sociali del Comune. Emma Rosa Rey era malata da tempo e molto sofferente e il gesto del marito, che se ne prendeva cura, sarebbe da ricondursi a una situazione che entrambi non riuscivano più a sostenere. La 61enne soffriva di fibromialgia, una malattia cronica che le procurava dolori continui e per la quale doveva essere ricoverata periodicamente in ospedale.

Di origini piemontesi

Il marito era rientrato a casa da un mese per dedicarsi completamente a lei, che viveva in uno stato di profonda prostrazione. La donna lascia dei figli avuti da una relazione precedente, mentre la coppia non ne aveva. I due, di origini piemontesi, si erano trasferiti a Bossico, che conoscevano per precedenti periodi di villeggiatura, nel 2018. Quella stessa estate la sindaca Daria Schiavi li aveva sposati in municipio. «Nel vedere il via-vai di forze dell’ordine all’ingresso del paese nessuno avrebbe mai pensato a un fatto così drammatico – sono le parole della sindaca –. Siamo rimasti tutti senza parole. Ricordo ancora che mi avevano raccontato di aver scelto di trasferirsi qui per scelta di vita: cercavano un paese piccolo, tranquillo».

«Mi ha chiesto di ucciderla»

A casa della coppia nella serata di martedì 18 novembre sono poi arrivati il comandante della Compagnia di Clusone Maurizio Guadalupi, gli uomini del Nucleo operativo di Clusone e del Nucleo investigativo di Bergamo e il pubblico ministero Antonio Mele. Secondo i primi accertamenti, la 61enne era stata ricoverata all’ospedale di Piario per le consuete medicazioni ed era tornata a casa da qualche giorno. Agli inquirenti, il marito ha riferito che lei, stremata dalla malattia, negli ultimi giorni gli aveva ripetutamente chiesto di ucciderla. «Se non lo fai tu lo faccio io». Stando alle dichiarazioni rese dal marito, l’avrebbe soffocata mentre lei era seduta sul letto e lui alle sue spalle, premendole un bastone sulla gola fino a ucciderla. Il bastone è stato sequestrato. Dopo i rilievi dei carabinieri del reparto Scientifico, che hanno passato al setaccio tutta la casa, e il primo esame esterno del corpo da parte del medico legale, a tarda sera la salma di Emma Rosa Rey è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Pavia, dove nei prossimi giorni sarà sottoposta ad autopsia.

Interrogato dal pm