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Cronaca / Bergamo Città Domenica 05 Aprile 2026

Buona Pasqua dalla redazione: «L’Eco» è in edicola domenica, poi martedì. Sul sito gli aggiornamenti non si fermano

AI LETTORI. Il giornale è in edicola il giorno di Pasqua, non ci sarà invece il Lunedì dell’Angelo e tornerà martedì 7 aprile. Sul sito continuano gli aggiornamenti in tempo reale.

Redazione Web
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Buona Pasqua dalla redazione: «L’Eco» è in edicola domenica, poi martedì. Sul sito gli aggiornamenti non si fermano
Buona Pasqua dalla redazione de L’Eco di Bergamo

Bergamo

La redazione augura a tutti i lettori una buona Pasqua. L’Eco di Bergamo nella versione cartacea è in edicola domenica 5 aprile 8online la digitale), mentre lunedì 6 aprile non ci sarà. Il quotidiano tornerà in edicola martedì 7 aprile.

Continuiamo invece ad aggiornare in tempo reale il nostro sito web con le notizie principali, così come le nostre pagine Facebook e Instagram.

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