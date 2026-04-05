Buona Pasqua dalla redazione: «L’Eco» è in edicola domenica, poi martedì. Sul sito gli aggiornamenti non si fermano
AI LETTORI. Il giornale è in edicola il giorno di Pasqua, non ci sarà invece il Lunedì dell’Angelo e tornerà martedì 7 aprile. Sul sito continuano gli aggiornamenti in tempo reale.
Bergamo
La redazione augura a tutti i lettori una buona Pasqua. L’Eco di Bergamo nella versione cartacea è in edicola domenica 5 aprile 8online la digitale), mentre lunedì 6 aprile non ci sarà. Il quotidiano tornerà in edicola martedì 7 aprile.
Continuiamo invece ad aggiornare in tempo reale il nostro sito web con le notizie principali, così come le nostre pagine Facebook e Instagram.
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