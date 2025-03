«Caccia» ai parcheggi, Bergamo settima tra le città italiane dove è più difficile trovarli

Trovare parcheggio? Una caccia al tesoro quotidiana, tra strade sempre ingolfate e nuove regole. Secondo Parclick, app di prenotazione diffusa operativa in più Paesi europei (copre 240 città del continente), in Italia si arriva a trascorrere fino a 35 minuti al giorno per trovare un parcheggio libero. E attraverso i dati dell’applicazione è stata elaborata una classifica sulle città in cui è più difficile trovare parcheggio: secondo Parclick Bergamo è al 7° posto in Italia, dopo Venezia, Roma, Bologna, Firenze, Verona e Milano, mentre precede Genoa, Palermo e Napoli che completano la top-ten dei luoghi più congestionati.