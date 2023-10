Cadono calcinacci, transennata la Torre del Gombito in Città Alta- Foto

Alcuni calcinacci sono caduti a terra sulla Corsarola sotto la Torre del Gombito in Città Alta . Sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre una da Bergamo e una specializzata del nucleo Saf. Gli uomini si sono calati con le corde per controllare la struttura.

Per precauzione la polizia locale di Bergamo ha transennato la Torre in attesa che nella mattinata di martedì 17 ottobre, con la luce del giorno, si provveda ad un altro sopralluogo per appurare che cosa sia successo.