Caldo anomalo, il picco di 33 gradi nel weekend. In anticipo di un mese

Le temperature massime registrate nella giornata di venerdì 20 maggio sul territorio provinciale mostrano in maniera inequivocabile l’anomalia termica in atto. Nella pianura orobica si sono sfiorati i 32 gradi centigradi, davvero troppi per la terza decade di maggio ; questo influirà nel computo della temperatura media mensile che, attualmente, è di almeno sei gradi sopra la media climatica di riferimento.