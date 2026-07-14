Caldo, intervento urgente nella notte sulla rete elettrica a Bergamo

Intervento urgente sulla rete elettrica nel centro di Bergamo per alleggerire il carico in un nodo particolarmente sollecitato e prevenire possibili disservizi durante l ’ondata di calore prevista fino a venerdì .

E-Distribuzione avvierà i lavori nella serata di martedì 14 luglio . Le attività si svolgeranno prevalentemente nelle ore notturne, per limitare le conseguenze sulla viabilità e sulla cittadinanza, e dovrebbero concludersi nella tarda mattinata di mercoledì 15 luglio .

Scavi in viale Papa Giovanni XXIII

Il piano prevede uno scavo di circa 30 metri in viale Papa Giovanni XXIII e interventi più contenuti in corrispondenza dell’incrocio con largo Porta Nuova.

Una power station in via Sora

Per garantire la continuità e la stabilità della fornitura elettrica durante l’intervento, E-Distribuzione ha predisposto una power station di supporto in via Sora. L’operazione è stata programmata in vista dell’aumento delle temperature, che comporta una maggiore richiesta di energia, in particolare per l’utilizzo degli impianti di climatizzazione.