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Cronaca / Bergamo Città Martedì 14 Luglio 2026

Caldo, intervento urgente nella notte sulla rete elettrica a Bergamo

IL CANTIERE. E-Distribuzione per fronteggiare la prossima ondata di caldo avvia lavori urgenti nella notte tra il 14 e il 15 luglio. Possibili restringimenti in largo Porta Nuova.

Lettura meno di un minuto.
Caldo, intervento urgente nella notte sulla rete elettrica a Bergamo
Un cantiere delle scorse settimane di E-Distribuzione su viale Papa Giovanni XXIII. Nuovi lavori previsti per la notte del 14 luglio sino alla mattinata del 15.

Bergamo

Intervento urgente sulla rete elettrica nel centro di Bergamo per alleggerire il carico in un nodo particolarmente sollecitato e prevenire possibili disservizi durante l’ondata di calore prevista fino a venerdì.

E-Distribuzione avvierà i lavori nella serata di martedì 14 luglio. Le attività si svolgeranno prevalentemente nelle ore notturne, per limitare le conseguenze sulla viabilità e sulla cittadinanza, e dovrebbero concludersi nella tarda mattinata di mercoledì 15 luglio.

Scavi in viale Papa Giovanni XXIII

Il piano prevede uno scavo di circa 30 metri in viale Papa Giovanni XXIII e interventi più contenuti in corrispondenza dell’incrocio con largo Porta Nuova.

Durante le operazioni potrebbe rendersi necessario un restringimento temporaneo della carreggiata in largo Porta Nuova. La limitazione, precisa la società, resterà in vigore soltanto per il tempo necessario a completare i lavori.

Una power station in via Sora

Per garantire la continuità e la stabilità della fornitura elettrica durante l’intervento, E-Distribuzione ha predisposto una power station di supporto in via Sora. L’operazione è stata programmata in vista dell’aumento delle temperature, che comporta una maggiore richiesta di energia, in particolare per l’utilizzo degli impianti di climatizzazione.

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