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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 11 Giugno 2026

Due camion a fuoco in poche ore sulla A4: traffico in tilt e chilometri di coda - Le foto

L’INCENDIO. Prima il rogo di un mezzo pesante all’altezza di Bergamo, poi un secondo incendio tra Capriate e Bergamo nella giornata dell’11 giugno: nessun ferito, ma la circolazione verso Venezia e Brescia ha subito pesanti rallentamenti con code fino a sette chilometri.

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Due camion a fuoco in poche ore sulla A4: traffico in tilt e chilometri di coda - Le foto
Il tir in fiamme in A4 all’altezza dell’uscita del casello di Bergamo

Nuovi disagi nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 11 giugno, lungo l’autostrada A4 in direzione Venezia, dove un camion ha preso fuoco nel tratto compreso tra Capriate e Bergamo. L’incendio, che ha interessato la motrice del mezzo, è stato successivamente domato ma ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione verso Brescia. Alle 13.08 Autostrade per l’Italia segnalava quasi sette chilometri di coda tra Capriate e Bergamo a causa del veicolo in fiamme. Poco dopo, alle 13.37, la società autostradale ha comunicato che il rogo era stato spento e che il traffico scorreva sulla sola corsia di sorpasso.

Due camion a fuoco in poche ore sulla A4: traffico in tilt e chilometri di coda - Le foto
Due camion a fuoco in poche ore sulla A4: traffico in tilt e chilometri di coda - Le foto
Due camion a fuoco in poche ore sulla A4: traffico in tilt e chilometri di coda - Le foto

Per chi viaggia verso Brescia viene consigliata l’uscita a Capriate, con rientro a Bergamo dopo aver percorso la statale 470. In alternativa, per chi proviene da Milano e deve raggiungere Brescia, è suggerito l’utilizzo della A58 Teem e della Brebemi, con successivo rientro in A4.

L’emergenza era iniziata già in tarda mattinata all’altezza dello svincolo di Bergamo. Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante avrebbe preso fuoco autonomamente per cause accidentali. Il conducente è riuscito ad accostare tempestivamente e a mettersi in salvo senza conseguenze. Per consentire l’intervento dei vigili del fuoco e la messa in sicurezza dell’area, la carreggiata è stata temporaneamente chiusa e riaperta intorno alle 12.30 su una sola corsia. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Seriate per la gestione della viabilità.

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