Due camion a fuoco in poche ore sulla A4: traffico in tilt e chilometri di coda - Le foto

Nuovi disagi nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 11 giugno, lungo l’autostrada A4 in direzione Venezia, dove un camion ha preso fuoco nel tratto compreso tra Capriate e Bergamo. L’incendio, che ha interessato la motrice del mezzo, è stato successivamente domato ma ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione verso Brescia. Alle 13.08 Autostrade per l’Italia segnalava quasi sette chilometri di coda tra Capriate e Bergamo a causa del veicolo in fiamme. Poco dopo, alle 13.37, la società autostradale ha comunicato che il rogo era stato spento e che il traffico scorreva sulla sola corsia di sorpasso.

Per chi viaggia verso Brescia viene consigliata l’uscita a Capriate, con rientro a Bergamo dopo aver percorso la statale 470. In alternativa, per chi proviene da Milano e deve raggiungere Brescia, è suggerito l’utilizzo della A58 Teem e della Brebemi, con successivo rientro in A4.