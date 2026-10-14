Campagnola, novantenne sventa il raggiro del finto ricovero della figlia

Simulata la voce della figlia

«Ho ricevuto una chiamata sul mio telefono fisso - racconta il novantenne, che preferisce mantenere l’anonimato - e ha iniziato a parlare una donna che simulava la voce di mia figlia e ha fatto anche il suo nome. Mi ha detto che era stata ricoverata d’urgenza per un problema alla gola e che aveva bisogno di soldi perché doveva acquistare un medicinale che costava carissimo».

A quel punto l’uomo ha iniziato ad insospettirsi, anche perché aveva già compreso che la voce non era quella di sua figlia. «La donna - prosegue - ha continuato chiedendomi se avevo soldi in casa, ma io le ho risposto di no. Dopo la mia risposta negativa, però, non si è fermata e mi ha persino chiesto se avevo oro in casa». Dopo quell’ultima richiesta il 90enne ha capito che si trattava di un raggiro e ha deciso di interrompere la chiamata, «anche perché - dice - una decina d’anni fa avevo già subito un furto d’oro in casa e adesso sto ancora più attento». Per questo l’uomo ci tiene a informare la cittadinanza su quanto accaduto: «Mi rivolgo soprattutto alle persone anziane, che sono le più vulnerabili, in molti casi vivono da sole e rischiano più facilmente di credere a questi truffatori».