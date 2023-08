Cani aggressivi al Monterosso: «Azzannato il mio labrador»

Giovedì alle 8,30, invece, ad avere la peggio è stato il cane di Susanna in via Quintino Alto. «Abito a 50 metri di distanza, stavo passeggiando con Godot quando ci siamo trovati di fronte un pastore tedesco uscito dal giardino di casa. Godot si è voltato per tornare indietro ma l’altro in un istante ha percorso due metri e lo ha azzannato nella parte posteriore. Io mi sono messa a urlare sperando di richiamare i padroni, ma non è uscito nessuno. Una vicina si è affacciata alla finestra e ha chiamato la Polizia locale, mentre io ho fatto l’unica cosa sensata per non rimetterci una mano o una gamba: avevo una bottiglietta d’acqua nello zaino, l’ho presa e l’ho versata in testa al pastore tedesco che ha mollato la presa. Ci ha anche inseguiti per un po’ ma alla fine sono riuscita a portare il cane alla clinica di via Baioni. Ho trovato ad aspettarmi i vigili, chiamati dalla mia vicina, che hanno fatto la multa al proprietario del pastore tedesco».