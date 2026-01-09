Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 09 Gennaio 2026

Cantiere e-Brt, arrivano le nuove pensile sul tracciato del bus elettrico Bergamo-Dalmine -Foto

IL CRONOPROGRAMMA. I lavori per la realizzazione dell’e-BRT Bergamo–Dalmine–Verdellino procedono nel rispetto del cronoprogramma.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un rendering delle nuove pensiline del bus e-brt che verranno installate dal 12 gennaio sul percorso tra Bergamo e Dalmine
Un rendering delle nuove pensiline del bus e-brt che verranno installate dal 12 gennaio sul percorso tra Bergamo e Dalmine

Bergamo

L’avanzamento complessivo ha raggiunto il 68%, mentre l’intubamento della roggia Colleonesca è ormai concluso per oltre il 95%. Da lunedì 12 gennaio prende il via una nuova fase strategica: l’installazione delle pensiline lungo l’intera tratta.

36 fermate lungo il tracciato dell’e-Brt

Il progetto prevede l’intervento su 36 fermate complessive, in entrambe le direzioni: 16 a Bergamo, 2 a Lallio, 9 a Dalmine, 2 a Osio Sopra, 4 a Osio Sotto e 3 a Verdellino. Le pensiline saranno di tre tipologie, differenziate in base agli spazi disponibili e ai flussi di passeggeri: Tipo A (circa 5 metri), Tipo B (circa 8 metri) e Tipo C, più compatte, con tettoia e seduta.

I primi interventi interesseranno Bergamo, Villaggio Sposi, Lallio e Verdellino, con un calendario che proseguirà per tutto febbraio e si concluderà nelle prime settimane di marzo. Il capolinea di Bergamo sarà completato dopo il 20 febbraio.

Un rendering delle nuove pensiline del bus e-brt che verranno installate dal 12 gennaio sul percorso tra Bergamo e Dalmine
Un rendering delle nuove pensiline del bus e-brt che verranno installate dal 12 gennaio sul percorso tra Bergamo e Dalmine
Un rendering delle nuove pensiline del bus e-brt che verranno installate dal 12 gennaio sul percorso tra Bergamo e Dalmine
Un rendering delle nuove pensiline del bus e-brt che verranno installate dal 12 gennaio sul percorso tra Bergamo e Dalmine

Tecnologia e accessibilità alle fermate

Le nuove fermate sono progettate secondo elevati standard di comfort e innovazione. Le pensiline di maggiori dimensioni saranno dotate di monitor touch screen da 49 pollici, schermi informativi in tempo reale e dispositivi per la comunicazione istituzionale. Tutte le fermate avranno paline digitali alimentate da pannelli fotovoltaici, con tecnologia e-Ink e vocalizzazione dei messaggi per garantire l’accessibilità anche alle persone non vedenti.

Telecamere e informazioni in tempo reale

Il sistema sarà integrato con videosorveglianza attiva 24 ore su 24 e con il sistema AVM per il monitoraggio in tempo reale degli autobus. Le informazioni confluiranno nella sala di controllo Atb, assicurando un servizio sempre più affidabile ed efficiente.

Nelle prossime settimane verrà presentata la prima pensilina completa, anticipando l’aspetto finale del nuovo sistema e-Brt.

Il rendering di una nuova pensilina del bus e-brt . Dal 12 gennaio verranno installate sul percorso tra Bergamo e Dalmine
Il rendering di una nuova pensilina del bus e-brt . Dal 12 gennaio verranno installate sul percorso tra Bergamo e Dalmine

