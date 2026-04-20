Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Lunedì 20 Aprile 2026

Cantiere Gamec, primo giorno di lavoro per la nuova impresa

L’APPALTO. Dopo la risoluzione del contratto con la ditta Manelli e l’assegnazione dei lavori a un nuovo consorzio, lunedì 20 aprile è cominciato il riallestimento del cantiere al vecchio Palazzetto dello Sport.

Cantiere Gamec, primo giorno di lavoro per la nuova impresa
L’ingresso del cantiere per la realizzazione della nuova Gamec a Bergamo con le insegne delle nuove imprese che hanno rilevato l’appalto dopo la risoluzione del contratto alla ditta Manelli, vincitrice del concorso ma inadempiente
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Lunedì 20 aprile il consorzio d’imprese subentrato alla «Manelli» (con la quale Palafrizzoni ha chiuso i rapporti e alla quale ha presentato un conto di 5,2 milioni di euro per i danni generati da ritardi e inadempienze denunciati dal Comune) è entrata in cantiere per le prime operazioni di allestimento.

Nella tarda mattinata di lunedì posizionati anche i nuovi cartelli all’ingresso del cantiere, dove ora appare il logo della «Edilco» di Martinengo, una delle tre imprese unite nel consorzio che dovrà traghettare il cantiere a compimento entro luglio 2027.

Leggi di più sulla copia digitale de L'Eco di Bergamo
Leggi la copia digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Costruzioni, Proprietà
Politica
Enti locali
Servizi finanziari
Manelli
Edilco
Manelli