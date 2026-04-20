Cantiere Gamec, primo giorno di lavoro per la nuova impresa
L’APPALTO. Dopo la risoluzione del contratto con la ditta Manelli e l’assegnazione dei lavori a un nuovo consorzio, lunedì 20 aprile è cominciato il riallestimento del cantiere al vecchio Palazzetto dello Sport.
Bergamo
Lunedì 20 aprile il consorzio d’imprese subentrato alla «Manelli» (con la quale Palafrizzoni ha chiuso i rapporti e alla quale ha presentato un conto di 5,2 milioni di euro per i danni generati da ritardi e inadempienze denunciati dal Comune) è entrata in cantiere per le prime operazioni di allestimento.
Nella tarda mattinata di lunedì posizionati anche i nuovi cartelli all’ingresso del cantiere, dove ora appare il logo della «Edilco» di Martinengo, una delle tre imprese unite nel consorzio che dovrà traghettare il cantiere a compimento entro luglio 2027.
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