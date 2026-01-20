Cantiere Gamec, ok alla risoluzione del contratto: ora il Comune può incaricare un’altra azienda

Il parere, espresso a maggioranza nella seduta del 19 gennaio 2026, riguarda il contratto con l’impresa Manelli S.p.A., aggiudicataria dei lavori. Il Collegio – composto da due membri indicati da Comune e appaltatore e da un presidente nominato dal Ministero delle Infrastrutture – ha riconosciuto la presenza delle condizioni tecniche e giuridiche per la risoluzione del contratto, alla luce delle gravi criticità emerse durante l’esecuzione.

Il Collegio ha inoltre suggerito all’Amministrazione di valutare lo scorrimento della graduatoria della gara originaria, come previsto dal Codice degli appalti, per consentire la ripresa dei lavori.

Ritardi, inadempimenti e crisi dell’impresa

La decisione del Comune, assunta il 19 dicembre scorso, è maturata dopo mesi di inadempimenti contrattuali, ritardi operativi e ordini di servizio disattesi . A fine settembre 2025 si è aggiunto il mancato pagamento dei subappaltatori, segnale di una crisi finanziaria grave e conclamata dell’impresa, confermata anche da segnalazioni provenienti da altre amministrazioni pubbliche. Molti fornitori si sono rivolti direttamente al Comune, mentre il cantiere ha subito una sostanziale paralisi delle lavorazioni, con una drastica riduzione delle maestranze.

Cantiere della Gamec nell'ex palazzetto dello sport

(Foto di Beppe Bedolis)

Scorrimento della graduatoria e ripartenza del cantiere

Con il parere favorevole del Collegio Consultivo Tecnico, il Comune di Bergamo potrà ora verificare lo stato delle opere già realizzate e avviare le procedure per interpellare le imprese qualificate presenti in graduatoria. L’obiettivo è consentire una rapida ripresa dei lavori e il completamento della Nuova GAMeC.