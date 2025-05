Cantiere in via Corridoni, ecco tutte le novità fino a luglio - Video

Sono iniziate le operazioni degli operai di Uniacque all’intersezione con piazzale Loverini per lo spostamento dei sottoservizi, lavori preliminari per consentire poi l’avvio in estate degli interventi di posa della piattaforma tranviaria. Contestualmente ai lavori dalle 9 sono entrate in vigore alcune misure viabilistiche (e altre saranno attivate progressivamente nel corso della giornata).

Novità viabilistiche in piazzale Loverini

In particolare si tratta dell’istituzione del divieto di transito e di sost a permanente in piazzale Loverini, nel tratto fra via Corridoni e il civico 7, per tutti i veicoli eccetto i mezzi dell’impresa.

In via Corridoni invece, nell’area tra via Bronzetti e via Bianzana, nelle prossime ore la carreggiata sarà ristretta creando due sole corsie: una per l’entrata e una per l’uscita dalla città. Il divieto di transito sarà anche pedonale e prevede la deviazione dei pedoni sul marciapiede opposto rispetto a quello interessato dai lavori e la realizzazione di un attraversamento pedonale temporaneo all’altezza del civico 11 di via Corridoni. Nel frattempo è stato chiusa la pista ciclopedonale all’altezza di via Lesbia Cidonia/piazzale Loverini (dietro l’Esselunga), con la conseguente deviazione di ciclisti e pedoni su via Corridoni.