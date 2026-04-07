Cantieri a Bergamo, attenzione al traffico. Si smonta la gru della nuova Gamec - Le foto e il video

Si lavora per asfaltare la strada in via Camozzi a Bergamo con qualche lieve disagio al traffico. A seconda degli orari, l’attività sta causando code dalla mattina di martedì 7 aprile nella zona del centro cittadino, in particolare all’altezza con via Madonna della Neve: qui sono ricominciate le operazioni di rifacimento del manto stradale connesso all’operazione immobiliare Ferretti.

«Lo spazio sarà consegnato alla città dopo il 10 aprile, quando avremo terminato i lavori di asfaltatura e il Comune di Bergamo avrà fatto il collaudo» Dopo gli interventi eseguiti giovedì in via Madonna della Neve e poi venerdì, sempre in via Camozzi, sul lato dei nuovi complessi di abitazioni, i mezzi dell’impresa Milesi si sono spostati sul fronte opposto della strada. La circolazione risulta rallentata ma senza particolari criticità. Per agevolare il traffico - che in alcuni momenti è regolato dal senso unico alternato - sono presenti anche tre movieri in corrispondenza degli incroci stradali. La previsione è di concludere tutte le asfaltature attorno alle 16 di martedì pomeriggio. Nella notte, invece, dovrebbero essere tracciata la segnaletica.

Con la riasfaltatura di una parte delle vie Camozzi e Madonna della Neve, si avviano così alla conclusione i lavori sugli spazi pubblici de «Il Camozzi», il nuovo complesso residenziale che sta sorgendo sulle ceneri dell’ex Italcementi. Una gru è stata rimossa, gli alberi sono stati messi a dimora, la pavimentazione in pietra posata, i nuovi lampioni presto si accenderanno sulla nuova piazzetta e i nuovi marciapiedi ampliati e alberati. «Lo spazio sarà consegnato alla città dopo il 10 aprile, quando avremo terminato i lavori di asfaltatura e il Comune di Bergamo avrà fatto il collaudo» fa sapere la società.

Ancora da realizzare la pista ciclopedonale di collegamento tra via Stoppani e via Madonna della Neve, altra opera pubblica in carico al privato che richiederà ancora un anno di tempo I disagi sulla viabilità si concentreranno tra martedì e venerdì 10 aprile con la chiusura al traffico di via Madonna della Neve e via Camozzi con il senso unico alternato con moviere. «Abbiamo organizzato le operazioni per limitare al minimo l’impatto sul traffico, condensandole a ridosso della Pasqua, con la chiusura delle scuole – sottolineano da Ferretticasa -. Siamo pronti a cedere alla città questo nuovo slargo pedonale che è ormai pronto, uno spazio rigenerato e ampliato rispetto ai marciapiedi precedenti. L’obiettivo è dare respiro e luce al quartiere, offrendo uno spazio vivibile, questo è uno degli impegni presi nei confronti della comunità».

Ancora da realizzare la pista ciclopedonale di collegamento tra via Stoppani e via Madonna della Neve, altra opera pubblica in carico al privato che richiederà ancora un anno di tempo. Il ridisegno dello spazio pubblico è uno dei risvolti dell’operazione avviata nel 2022 con la demolizione dei vecchi uffici Italcementi. Il piano urbanistico prevede la realizzazione di 180 appartamenti «di cui una parte già consegnati e altri in consegna a breve – spiega l’operatore -. Al contempo proseguono i lavori sul secondo lotto».

In via Camozzi si asfalta la carreggiata

(Foto di bedolis) Lavori in via Camozzi

(Foto di Bedolis) Zona via Suardi: traffico per il cantiere Gamec

(Foto di Bedolis)

Dopo la rescissione del contratto per i «ritardi e gravi inadempimenti» e in vista della ripartenza del cantiere è il Comune di Bergamo a provvedere allo sgombero dell’area tornata in suo possesso (una spesa preventivata in 40mila euro) per consegnarla alla nuova impresa Traffico e disagi anche in via Suardi e in viale Muraine così come in via Pitentino, all’altezza dell’ex Palazzetto dello Sport dove si sta smontando la gru per il cantiere della Gamec. La ditta incaricata dal Comune ha finito di smontare la prima gru nella mattinata di martedì e tra martedì e mercoledì 8 aprile smonterà anche la seconda.

Le operazioni di smantellamento hanno previsto il restringimento di carreggiata in via Cesare Battisti, modifica necessaria, anche per ragioni di sicurezza, per portare via le gru che sono state montate dall’impresa «Manelli» per i lavori della nuova sede Gamec. Dopo la rescissione del contratto per i «ritardi e gravi inadempimenti» e in vista della ripartenza del cantiere è il Comune di Bergamo a provvedere allo sgombero dell’area tornata in suo possesso (una spesa preventivata in 40mila euro) per consegnarla alla nuova impresa.

Dal 7 al 15 aprile sono quindi previste alcune modifiche alla viabilità, «per tratti progressivi di avanzamento di cantiere» si legge nell’ordinanza della Polizia locale. Il 7 aprile in via Battisti in prossimità dell’intersezione con via delle Muraine «restringimento della carreggiata e divieto di transito pedonale lungo il marciapiede adiacente all’area interessata dallo smontaggio delle gru». Dall’8 al 10 aprile chiusura di via Pitentino nel tratto compreso tra i due parcheggi (dal civico 10 al 14), poi riapertura della strada l’11 e il 12 (si lavorerà dentro il cantiere per lo sgombero) e ancora, dal 13 al 15 aprile, chiusura di via Pitentino (con obbligo di entrata e uscita da via Suardi), nel tratto tra il civico 14 e l’incrocio con via Suardi, per consentire ad Enel di fare nuovi allacci.