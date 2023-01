Caos passaporti, da martedì 17 gennaio due pomeriggi per le urgenze

«È da due mesi che alle 8 in punto mi collego per fare la prenotazione e il portale si blocca ripetutamente chiedendomi di rifare la procedura di accesso; quando finalmente riesco a entrare, si blocca per qualche minuto e poi mi dice che non ci sono più posti disponibili». «Per 4 persone della stessa famiglia è necessario fare 4 prenotazioni differenti che (se la fortuna ti assiste) saranno sicuramente in 4 giorni differenti!». «Dal sito della questura si evince che è possibile chiedere al proprio Comune di residenza o al comando dei carabinieri di fare la prenotazione... ho provato a chiedere al mio Comune e mi dicono che la stessa situazione la stanno “subendo” anche loro: è un mese che tentano di prenotare un appuntamento per un mio concittadino!». Sono solo alcune delle lamentele che i nostri lettori ci hanno inviato: farsi rilasciare o rinnovare il passaporto in questi mesi è diventato un terno al lotto. Se si è fortunati si riesce a prenotare, se non si è abbastanza veloci o non si ha molta dimestichezza con il computer fissare un appuntamento tramite l’agenda elettronica diventa un incubo. Ma ci sono spiegazioni, trucchetti che possono aiutare e novità che partiranno la prossima settimana.