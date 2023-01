Capitale della cultura, Airbnb: raddoppiate le ricerche per soggiorni a Bergamo

La cerimonia di inaugurazione della Capitale italiana della cultura 2023 (20-22 gennaio) è ormai alle porte. Per Bergamo e Brescia, città designate per la prima volta insieme, la parola d’ordine dei prossimi dodici mesi è la valorizzazione della storia e del patrimonio artistico per incentivare l’incremento del turismo culturale. Una tipologia di turismo per la quale Airbnb – il noto portale web per prenotare alloggi per affitti brevi – ha creato una categoria, quella delle dimore storiche, che secondo i dati globali della piattaforma è attualmente forte in crescita. In Europa, le prenotazioni di dimore storiche nel 2021 sono infatti aumentate del 54% rispetto al 2019 (dato emerso dal confronto tra le notti prenotate in case storiche attive su Airbnb per tutto il 2021 con le notti prenotate per le stesse case attive nel 2019 ) e rappresentano in Italia una delle principali risorse per la ripresa del turismo internazionale.